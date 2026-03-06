BYD svela le Blade Battery 2.0 con ricarica record: dal 10 al 97% in 9 minuti a 1.500 kW

BYD ha svelato le nuove Blade Battery 2.0, la seconda generazione delle sue batterie che promettono una migliore densità energetica e soprattutto un importante passo avanti in termini di ricarica. Contestualmente, la casa automobilistica cinese ha presentato anche le nuove colonnine Flash Charging in grado di offrire una potenza fino a 1.500 kW per rendere rapidissimi i rifornimenti di energia. Tutte queste novità sono già pronte in quanto le Blade Battery 2.0 saranno introdotte presto su nuovi modelli di BYD, mentre le nuove stazioni di ricarica saranno parte importante di un progetto del marchio cinese di realizzare un'ampia rete di ricarica ultrafast in Cina.

Nuova Blade Battery 2.0: ricarica ultrafast

Le nuove batterie di BYD sono sempre del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) e secondo il costruttore cinese offrono una densità energetica superiore del 5% rispetto alla precedente generazione, consentendo, così, una migliore autonomia. Colpisce molto di più, invece, l'importante passo avanti compiuto sul fronte della ricarica. Secondo quanto raccontato, da una stazione di ricarica Flash Charging sono sufficienti 5 minuti per passare dal 10% al 70% della carica e 9 minuti dal 10% al 97%. Curiosità, perché 97%? Per lasciare il 3% alla frenata rigenerativa perché caricando la batteria al massimo la rigenerazione viene meno. Ancora più impressionante il rendimento della nuova Blade Battery 2.0 in condizioni di freddo estremo. Una carica dal 20% al 97% richiede 12 minuti a meno 20 gradi e sempre 12 minuti a meno 30 gradi. Dalle colonnine tradizionali, la nuova batteria di BYD carica comunque dal 30% al 50% più velocemente rispetto alle batterie degli altri modelli.

Più sicure

Insomma, passi avanti molto importanti e come detto, le Blade Battery 2.0 sono già pronte dato che arriveranno presto su nuovi modelli della casa automobilistica come la rinnovata Denza Z9 GT che potrà contare su di un accumulatore in grado di offrire un'autonomia superiore ai 1.000 km (CLTC). Le nuove batterie sono ancora più sicure e al riguardo BYD ha fatto sapere che le Blade Battery 2.0 rispettano già i più severi standard di sicurezza. Per questi accumulatori, inoltre, il costruttore promette un ciclo di vita più lungo.

Flash Charging, colonnine da 1.500 kW

Altra importante novità, l'introduzione delle nuove stazioni di ricarica da 1.500 kW che lavorano a 1.000 V, garantendo una ricarica rapida anche in condizioni di freddo estremo. Per le nuove stazioni, BYD ha progettato uno speciale design a T con una struttura sospesa in modo da agevolare il loro utilizzo ed evitare che i cavi si aggroviglino o si trascinino a terra. Il piano è molto chiaro e ambizioso, BYD intendere disporre di 20.000 postazioni di ricarica ultrafast entro la fine del 2026 in Cina. Alla fine di marzo, la casa automobilistica ne aveva completate poco più di 4.200. Ovviamente nelle future installazione troveremo anche le nuove colonnine da 1.500 kW.

BYD Fast Charging

Durante la presentazione, il CEO di BYD, Wang Chuanfu, ha spiegato che velocità di ricarica così elevate potrebbero mettere inevitabilmente a dura prova la rete elettrica. La soluzione di BYD prevede l'utilizzo di batterie di accumulo di energia presso le sue stazioni, per poter sostenere i picchi di energia richiesti.

Fonte: CarNewsChina

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026