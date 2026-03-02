Denza Z9 GT si aggiorna: oltre 1.000 km, ricarica megawatt e stop ansia da autonomia

BYD continua ad essere particolarmente attiva nel voler offrire modelli sempre più completi e performanti. Adesso c'è una novità perché il suo marchio Premium ''Denza'' lancerà ufficialmente la rinnovata Z9 GT il 5 marzo e le novità dal punto di vista tecnico sono davvero interessanti. Con questo aggiornamento, infatti, il costruttore cinese punta a voler mettere la parola fine all'ansia da autonomia che ancora può frenare chi vuole passare ad un'auto elettrica. Già perché la shooting brake ad alte prestazioni sarà in grado di offrire un'autonomia di oltre 1.000 km, anche se si tratta di valori secondo il ciclo CLTC, notoriamente meno preciso di quello WLTP. Ancora più interessante, il debutto della nuova BYD Z9 GT sarà parte di un evento più ampio della casa automobilistica in cui dovrebbe presentare diverse ulteriori importanti novità tra cui la nuova Blade Battery 2.0, la sesta generazione del suo sistema ibrido, il lancio commerciale della rete Fast Charging da 1.500 kW e il suo nuovo e ancora più avanzato sistema di assistenza alla guida ADAS DiPilot 300 ''God's Eye'' 5.0.

Piccoli ritocchi agli esterni e agli interni

Ricordiamo che BYD Z9 GT misura 5.195 mm di lunghezza, 1.990 mm di larghezza, 1.500 mm di altezza, con un passo di 3.125 mm. Con l'aggiornamento, sono arrivati nuovi cerchi da 21 pollici e la nuova colorazione Fjord Green. Inoltre, sul nuovo modello troviamo il sensore LiDAR sul tetto che servirà per supportare l'avanzato sistema di assistenza alla guida ''God's Eye'' 5.0. Salendo a bordo della shooting brake, l'impostazione dell'abitacolo non è stata modificata. C'è comunque un nuovo volante multifunzione, mentre sulla plancia è sempre presente il display dell'infotainment da 17,3 pollici, oltre a due schermi da 13,2 pollici, il primo per la strumentazione e il secondo per il passegero anteriore. Tra le ulteriori modifiche introdotte con l'aggiornamento, c'è il selettore della trasmissione che è stato spostato sul piantone dello sterzo.

L'autonomia non è un problema

La shooting brake cinese è adesso proposta sia in una versione con un singolo motore e la trazione posteriore e sia con un powertrain composto da 3 motori che permette di arrivare a disporre della trazione integrale. La nuova versione a trazione posteriore utilizza un motore da 370 kW (503 CV), mentre il modello con 3 motori può contare su di una potenza combinata pari a 850 kW (1.156 CV), cioè 140 kW (190 CV) in più rispetto al modello precedente. Stando a quanto emerso dal sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese, il nuovo modello potrà contare su batterie (LFP) con una capacità pari a 102,326 kWh e 122,496 kWh che permetteranno una percorrenza CLTC di 820-1036 km.

Denza Z9 GT

La stampa cinese riporta che diversi muletti della nuova Denza Z9 GT sono stati visti presso le stazioni di ricarica di test di BYD, quelle nuove con potenze fino a 1.500 kW che utilizzano connettori raffreddati a liquido per gestire l'elevato carico termico. La nuova shooting brake dovrebbe quindi essere in grado di supportare potenze di ricarica elevatissime che permetteranno di ridurre davvero al minimo i tempi di fermo per un pieno di energia. Tra ampia autonomia e ricarica davvero ultrafast, si potrà dire addio all'ansia da autonomia. La rinnovata shooting brake sarà proposta anche in una versione ibrida Plug-in con batteria da 63,82 kWh, quasi il doppio della capacità del modello precedente, che permetterà un’autonomia in modalità puramente elettrica superiore a 400 km (ovviamente sempre CLTC).

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026