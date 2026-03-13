BYD porta la ricarica Flash da 1.500 kW in Europa: debutto con la Denza Z9GT

Quando si parla di auto elettriche, i tempi di ricarica sono tra le tematiche più dibattute. La risposta BYD è il sistema di ricarica ''Flash Charging'', colonnine in grado di erogare fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore che permettono di passare dal 10% al 97% in soli nove minuti. Ovviamente, il tutto a patto che l'auto elettrica possa supportare questa tecnologia di ricarica ultra rapida. La presentazione delle nuove colonnine si è tenuta all'inizio di marzo in Cina. Chi pensava che potesse rimanere a lungo un'esclusiva del mercato cinese si sbaglia perché sta arrivando anche in Europa grazie alla nuova Denza Z9GT.

Bastano pochi minuti per fare il pieno di energia

C'è anche una data e precisamente l'8 aprile a Parigi quando la casa automobilistica cinese presenterà al mercato europeo la nuova piattaforma di ricarica Flash Charging che introdurrà il principio descritto come ''Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3'' che tradotto significa ''Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3''. Già perché la nuova piattaforma di ricarica lavora in sinergia con la Blade Battery 2.0, cioè la seconda generazione delle batterie con chimica LFP (litio-ferro-fosfato). Quando BYD presentò entrambe queste novità, raccontò che una ricarica dal 10% al 70% richiede cinque minuti, mentre dal 10% al 97% bastano nove minuti. Anche quando la temperatura scende addirittura a meno 30 gradi, condizioni che normalmente comporterebbero una riduzione della velocità di ricarica, è comunque possibile ricaricare la batteria dalle colonnine a 1.500 kW dal 20% al 97% in 12 minuti. Ecco spiegata quella particolare definizione della casa automobilistica.

BYD Flash Charging

La nuova Denza Z9GT è dunque pronta a portare queste innovazioni in Europa, per rendere un pieno di energia lungo poco più di un tradizionale rifornimento di carburante. Ovviamente, per supportare i vantaggi della nuova Blade Battery 2.0, anche in Europa BYD dovrà introdurre la sua rete di ricarica Flash Charging.

Denza Z9GT

Tra meno di un mese l'appuntamento è quindi a Parigi per il lancio della nuova shooting brake ad alte prestazioni dotata della nuova Blade Battery 2.0 che permetterà di ricaricare ad altissima potenza. Sviluppata a partire dalla piattaforma e3, grazie ad una batteria con una capacità di 122 kWh sarà in grado di offrire un'autonomia di 800 km nel modello più efficiente con la trazione posteriore. Per chi vuole il massimo delle prestazioni c'è la variante con 3 motori elettrici in grado di offrire una potenza di ben 960 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Insomma, tecnologia e prestazioni ai massimi livelli. Del resto, BYD sta spingendo molto per ritagliarsi uno spazio sempre più grande sul mercato europeo e lo vuole fare anche attraverso Denza il suo marchio di veicoli premium.

Salendo a bordo della nuova Z9GT troveremo anche un impianto audio sviluppato in collaborazione con lo specialista francese Devialet che adotta la tecnologia Dolby Atmos per un'esperienza audio cristallina e immersiva. Non rimane che attendere la presentazione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026