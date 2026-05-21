Batterie allo stato solido, dalla Cina nuovi passi avanti nello sviluppo

Le batterie allo stato solido promettono di far fare alle auto elettriche un importante salto generazionale, garantendo maggiore autonomia e una ricarica rapidissima. Ancora non sono davvero pronte sebbene lo sviluppo stia andando avanti, con diverse aziende e case automobilistiche che ci stanno lavorando. Da diversi mesi stanno arrivando molteplici importanti annunci che dimostrano che ci siamo quasi. Alcuni prototipi di auto elettriche con queste batterie sono già su strada e le aziende del settore stanno perfezionano la tecnologia in vista di una futura produzione su larga scala.

Adesso c'è una novità perché Ganfeng Lithium, azienda sostenuta tra gli altri da Changan, ha fatto sapere che la sua batteria allo stato solido da 400 Wh/kg ha superato i 1.100 cicli di carica e completato la validazione ingegneristica. Contestualmente, la sua batteria allo stato solido con densità di 500 Wh/kg è entrata in una fase di piccola produzione. Ganfeng ha descritto la cella da 10 Ah e 500 Wh/kg come il primo prodotto al mondo di questo tipo a raggiungere la produzione in piccoli lotti. Dunque, si tratterebbe di un importante passo avanti nello sviluppo di batterie allo stato solido ad altissima densità energetica.

Si lavora su più tecnologie

L'azienda ha dichiarato di star portando avanti simultaneamente le tecnologie per anodi in silicio-carbonio e litio metallico, nell'ambito dello sviluppo delle batterie allo stato solido. Secondo Ganfeng Lithium, la batteria da 400 Wh/kg ha raggiunto una durata di oltre 1.100 cicli e ha dimostrato il suo potenziale per applicazioni su larga scala. L'azienda ha identificato gli anodi di litio metallico come tecnologia fondamentale per accelerare la commercializzazione di batterie ad alta densità energetica. Questa doppia strada che sta seguendo l'azienda è fondamentale per superare gli ostacoli alla commercializzazione e ad accelerare la produzione di massa di celle ad alta densità energetica.

Parallelamente, Ganfeng ha dichiarato di essere impegnata anche nell'espansione dei prodotti con anodi a base di silicio con densità energetiche comprese tra 320 e 480 Wh/kg. La sua cella da 320 Wh/kg ha superato i 1.000 cicli, mentre la tecnologia da 480 Wh/kg è ancora in fase di sviluppo. L'azienda ha affermato che le diverse configurazioni sono pensate per soddisfare i vari requisiti per poter utilizzare le batterie in diverse applicazioni come veicoli di nuova generazione, droni, velivoli eVTOL, robotica ed elettronica di consumo.

La corsa verso le batterie allo stato solido

Le aziende cinesi stanno accelerando lo sviluppo di questa tecnologia per continuare a rimanere protagoniste nel settore delle batterie anche in futuro. Ganfeng è collegata a diverse case automobilistiche cinesi impegnate in programmi relativi alle batterie allo stato solido. L'azienda ha già fornito componenti e collaborato con Dongfeng e Changan. In particolare, Dongfeng ha già avviato test a temperature estremamente rigide su veicoli con batterie allo stato solido da 350 Wh/kg, mentre Changan prevede di testare l'installazione di batterie allo stato solido da 400 Wh/kg nel 2026.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026