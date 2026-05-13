BYD guarda alle fabbriche europee: trattative con Stellantis e non solo

Le case automobilistiche cinesi hanno mire sempre più ambiziose sull'Europa e stando a quanto riporta Bloomberg, BYD, tra i costruttori cinesi più attivi nel Vecchio Continente, starebbe puntando ad acquisire o a condividere le fabbriche di alcune case automobilistiche europee.

Trattative con Stellantis

Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha confermato che la sua azienda sta valutando potenziali accordi per acquisire stabilimenti in Paesi come l'Italia. Sarebbero in corso trattative con diverse case automobilistiche tra cui Stellantis. Il focus delle discussioni sarebbe il futuro degli impianti produttivi europei sottoutilizzati. Del resto, si tratta di un tema d'attualità. Di recente abbiamo scritto diverse volte di indiscrezioni tra le aziende europee e quelle cinesi per un'eventuale utilizzo condiviso degli stabilimenti. Le conferme di Stella Li sono però, una novità importante. Secondo quanto riportato, BYD preferisce gestire gli impianti in autonomia piuttosto che tramite joint venture.

È molto difficile collaborare e chiedere il permesso a un'altra persona. Preferiamo gestire tutto in autonomia. Collaboriamo con ogni casa automobilistica per vendere loro le batterie o per lavorare con loro su diversi aspetti... ma non sulla produzione.

Dunque, sembra evidente che BYD preferisca la via del'acquisizione piuttosto che l'utilizzo condiviso di una fabbrica. Queste novità importanti arrivano dall'evento Future of the Car organizzato dal Financial Times dove il numero uno di Stellantis Antonio Filosa ha sottolineato come per la sua azienda, le partnership saranno sempre più importanti. Del resto, proprio di recente il Gruppo ha annunciato di aver ampliato la collaborazione con Leapmotor che porterà nel 2028 alla realizzazione di un SUV elettrico Opel sulla base della piattaforma del costruttore cinese.

Per il momento BYD starebbe ancora discutendo con Stellantis e altre case automobilistiche e nulla sembrerebbe essere ancora deciso. Quello che appare chiaro è che BYD vuole crescere ancora più velocemente in Europa e questa crescita potrebbe passare per l'acquisizione o la condivisione di fabbriche dei costruttori europei. Non rimane che attendere novità ma l'Italia e tra i Paesi presi in considerazione da BYD. Quali fabbriche di Stellantis potrebbero essere oggetto delle trattative con il costruttore cinese? Lo scopriremo...

Fonte: Bloomberg

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026