Anteprima

Nuova Volkswagen Golf 9: le anticipazioni del CEO Thomas Schäfer

Avatar di Emanuele Colombo, il 28/04/26

25 fa - Nuova Volkswagen Golf 9: design ispirato alla Mk.4 e doppia piattaforma

Thomas Schäfer e Kai Grünitz svelano i primi segreti della Volkswagen Golf Mk.9. Sarà elettrica e ibrida, ispirata alla Mk.4

Thomas Schäfer, il numero uno del marchio Volkswagen, si è sbottonato sulla nona generazione della compatta per eccellenza, e il quadro che ne emerge è decisamente interessante.

Design: un ritorno al futuro

Diciamocelo: negli ultimi anni il design Volkswagen aveva perso un po’ di quella pulizia delle linee che l'ha resa un'icona. Ma pare che la rotta stia cambiando.

Schäfer ha ammesso di aver già visto i primi modelli in scala reale e la sua reazione è stata un ''wow'' piuttosto convinto. Non parliamo ancora del modello definitivo, ma la direzione è tracciata.

A rincarare la dose ci ha pensato Kai Grünitz, a capo dello sviluppo tecnico, confermando un dettaglio che ti farà piacere: la nuova Golf Mk.9 si ispirerà alla Mk.4. Sì, proprio quella degli anni '90, famosa per le sue proporzioni muscolose e il montante posteriore massiccio.

Il lavoro di Andreas Mindt (il nuovo capo del design) sarebbe già arrivato al 96-97% della definizione finale. Il diktat di Schäfer ai designer alla vista del modello? ''Non toccate nulla, è già perfetta così''.

Volkswagen Golf 9, rendering ispirato alla MK.4, 3/4 anteriore

Due Golf, due anime

Se ti stai chiedendo se la Golf diventerà solo elettrica, la risposta è: sì e no. O meglio, non subito. La strategia è sdoppiata. La Golf elettrica nascerà sulla nuovissima piattaforma SSP, un’architettura nativa per le batterie che promette efficienza e spazio a bordo.

E la Golf termica continuerà a vivere sulla collaudata piattaforma MQB Evodell’attuale Mk.8.5, puntando forte sull’ibrido plug-in per chi non è ancora pronto al salto totale nella spina. In pratica, avremo due Golf diverse che convivranno nei listini per un bel pezzo. Una mossa pragmatica per non scontentare nessuno.

E le ''cattive''?

Sebastian Willmann, responsabile dello sviluppo del telaio e della dinamica di guida, ha da poco dichiarato ad Auto Express che le berline sportive a benzina rimarranno parte della gamma.

L’idea che la passione per le compatte pepate e rombanti possa sopravvivere anche nell’era dell’elettrificazione, insomma, è concreta. Nel frattempo, il fatto che si torni a parlare di bellezza e di eredità storica è già un bel passo avanti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/04/2026
Listino Volkswagen Golf
AllestimentoCV / KwPrezzo
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life 115 / 8531.350 €
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus 115 / 8531.550 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life 150 / 11033.150 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus 150 / 11033.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG 115 / 8534.000 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG 115 / 8534.200 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life 115 / 8534.700 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus 115 / 8534.900 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11035.500 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG 115 / 8536.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG 115 / 8536.550 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG 115 / 8536.850 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG 150 / 11038.150 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG 150 / 11038.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11038.650 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG 150 / 11038.750 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG 150 / 11038.950 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG 150 / 11041.100 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG 150 / 11041.300 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11041.600 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG 150 / 11043.250 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.450 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG 150 / 11045.200 €
Golf 2.0 TSI GTI DSG 265 / 19546.350 €
Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG 177 / -49.200 €
Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION 333 / 24562.700 €
Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION 333 / 24568.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
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