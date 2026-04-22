Volkswagen continua la sfida al mercato cinese: ecco Jetta X, il nuovo SUV economico

Il Gruppo Volkswagen ha un'ambiziosa strategia per la Cina con l'obiettivo di riconquistare quote di mercato attraverso nuovi modelli creati appositamente attraverso la collaborazione con i suoi partner locali. Nel corso della Volkswagen Group Media Night che precede l'apertura del Salone di Pechino, sono stati mostrati una serie di nuovi modelli che rivestiranno un ruolo molto importante in questa strategia. Alcuni li conosciamo già, mentre altri sono inediti.

Tra le novità presentate ci sono la Volkswagen ID. Aura T6 realizzata da FAW, la Volkseagen ID. Unyx 09 sviluppata in collaborazione con XPeng e l'Audi E7X realizzata grazie al lavoro con SAIC. Contestualmente, è stato svelato il concept Jetta X che anticipa un futuro SUV elettrico più economico e accessibile.

Nuova Volkswagen ID. Aura T6

Volkswagen ID. Aura T6

Si tratta di un SUV elettrico progettato specificamente per il mercato cinese che nasce grazie al lavoro della joint venture FAW-Volkswagen. Basato sulla piattaforma China Electronic Architecture (CEA), presenta un look che richiama i modelli Volkswagen e si caratterizza per un frontale dalle forme massicce dove troviamo fari a LED sdoppiati. Al posteriore c'è invece una barra luminosa a tutta larghezza. Di profilo possiamo invece notare le maniglie a filo con la carrozzeria e la linea del tetto che termina con uno spoiler. Si tratta del primo modello della gamma ID. Aura, nonostante il concept iniziale del 2025 fosse una berlina.

Volkswagen ID. Unyx 09

Volkswagen ID. Unyx 09

In questo caso si tratta di una nuova berlina elettrica che sarà realizzata grazie al contributo di Xpeng. Potrà quindi disporre della tecnologia sviluppata dalla casa automobilistica cinese e adotta un linguaggio stilistico simile a quello del SUV ID. Unyx 08. Modello che disporrà di un avanzato sistema di assistenza alla guida. Volkswagen non ha fornito informazioni, ma è probabile che la ID. Unyx 09 condivida le motorizzazioni con la ID. Unyx 08. Il suo lancio sul mercato cinese è previsto per la seconda metà del 2026.

AUDI E7X

Audi E7X: vista di 3/4 anteriore

Durante la presentazione, il Gruppo Volkswagen ha voluto mostrare anche la versione di produzione dell'AUDI E7X (ne abbiamo parlato qui). Si tratta di un maxi SUV elettrico frutto della collaborazione con SAIC che andrà ad affiancare l'attuale E5 Sportback all'interno della gamma per il mercato cinese. AUDI scritto tutto maiuscolo e senza il logo dei 4 anelli, perché si tratta del nuovo marchio per le vetture sviluppate con SAIC specifiche per il mercato cinese.

Il concept Jetta X

concept Volkswagen Jetta X

Il nuovo SUV elettrico potrebbe essere forse la novità più interessante visto che punta a essere proposto a un prezzo estremamente concorrenziale. Ricordiamo che Jetta è un marchio del Gruppo Volkswagen, creato nel 2019 con il partner FAW appositamente per il mercato cinese. Il focus è portare sul mercato modelli entry level. Non deve essere quindi confuso con il modello Jetta di Volkswagen. Il concept presenta una forma squadrata, parafanghi pronunciati, passaruota trapezoidali con rivestimento nero, sottili luci a LED anteriori e posteriori e piastra paramotore con ganci di traino rossi. Gli interni seguono un layout minimalista con ampi schermi e pochi comandi fisici.

Nulla sappiamo sulla meccanica ma secondo alcune indiscrezioni, questo modello potrebbe essere lanciato sul mercato a un prezzo inferiore ai 100.000 yuan (circa 12.480 euro).

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026