Volkswagen ID. Unyx 08: va in produzione il SUV fatto con Xpeng

Sodalizio all’ombra della Grande Muraglia: il nuovo SUV elettrico Volkswagen ID. Unyx 08 nasce sulla piattaforma tecnologica di Xpeng. Dimensioni extralarge, prestazioni da sportiva e un prezzo che, a guardare quello delle nostre ID.4, fa quasi stropicciare gli occhi.

Volkswagen ID. Unyx 08, vista lato sinistro

Matrimonio di convenienza e di sostanza

Galeotto fu l’accordo e chi lo firmò. Meno di due anni fa Volkswagen e Xpeng si stringevano la mano per accorciare i tempi di sviluppo delle elettriche di prossima generazione in Cina, e oggi eccoci qui a commentare i primi frutti.

È ufficialmente partita la produzione della Volkswagen ID. Unyx 08, che non è solo un nuovo modello, ma il simbolo di un cambio di passo: se non puoi batterli (sul loro terreno), alleati con loro.

Il risultato? Un SUV che mette sul piatto tecnologia cinese e solidità tedesca a un prezzo d'attacco di 239.900 yuan, ovvero poco meno di 35.000 euro. Per capirci, da noi una ID.4 parte da oltre 40.000 euro...

Volkswagen ID. Unyx 08, la plancia con tre schermi

Un look che rompe gli schemi (di VW)

Dimentica lo stile sobrio, un po' tondeggiante, il cui slancio deriva da linee sottili tirate col righello. La Unyx 08 ha un carattere tutto suo: con un muso affilato e una firma luminosa convergente. Diciamolo: con il classico frontale VW non c'entra proprio nulla.

Dietro, il logo VW illuminato, perché da quando i costruttori europei guardano con cupidigia al mercato cinese, qualche lucetta in più non può mancare.

Le dimensioni sono importanti: 5 metri esatti di lunghezza e un passo di oltre 3 metri che promette un’abitabilità da salotto. ID. Unyx 08 è imponente, moderna e – diciamolo – ha un appeal che forse non sfigurerebbe nei nostri listini. Anche se di tedesco, nello stile, è rimasto ben poco.

Volkswagen ID. Unyx 08, gli interni

Interni a effetto wow!

Dentro la ID. Unyx 08 si allontana ancora di più dal design di Wolfsburg, per offrire un colpo d'occhio tipico delle auto cinesi. L’abitacolo è un tripudio di schermi, con un quadro strumenti nettamente più piccolo e due display giganti per l'infotainment: uno al centro e l'altro davanti al passeggero.

Immancabile la piastra di ricarica matrimoniale per gli smartphone, a cui si aggiungono sedili con massaggio, tetto panoramico elettrocromatico (che si oscura con un tasto), un sistema audio con 20 altoparlanti e persino il frigo di bordo opzionale.

Ciliegina sulla torta? Il sistema di guida assistita di Livello 2 sviluppato da Xpeng, che promette di essere un riferimento per fluidità e precisione.

Volkswagen ID. Unyx 08, la piattaforma Xpeng a 800 Volt

Un cuore che batte 800 Volt

Sotto il vestito, però, c’è la vera polpa. Grazie alla partnership con Xpeng, la ID. Unyx 08 sfrutta un’architettura a 800 volt. Tradotto: ricarica ultra-rapida (fino a 315 kW in DC) per passare dal 10 all'80% in circa 20 minuti.

Le batterie sono firmate CATL, con tagli da 82 o 95 kWh. E le prestazioni? La versione base a trazione posteriore spinge con 308 CV, mentre l'immancabile variante integrale sprigiona 496 CV totali, per scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

L'autonomia dichiarata in base al ciclo cinese CLTC tocca i 730 km per la versione con batteria maggiorata, che riportati al nostro ciclo WLTP potrebbero valere tra 580 e 610 km, se la mia stima è accurata. Ma visto che ID. Unyx 08 sembra riservata al mercato cinese, probabilmente non lo scopriremo mai.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2026