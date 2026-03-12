Non chiamatela più ID.3, benvenuta ID.3 Neo: con il restyling ci sarà un cambio di nome

Anche la Volkswagen ID.3 cambierà nome con l'arrivo del restyling e si chiamerà Volkswagen ID.3 Neo. Sapevamo che per la compatta elettrica era in arrivo un aggiornamento nel 2026 che andrà ben oltre alcune semplici modifiche estetiche. Sono infatti attesi miglioramenti anche per l'abitacolo e per i powertrain. Adesso però c'è questa novità importante: il cambio di nome. Già sapevamo che la Volkswagen ID.4 con l'arrivo del facelift sarebbe stata rinominata ID. Tiguan ma non si immaginava che il marchio tedesco volesse seguire la stessa strada anche con la ID.3

Debutto a metà aprile

Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen sta progressivamente cambiando la denominazione dei nomi delle sua auto elettriche. Lo abbiamo visto con ID. Polo e ID. Cross e più di recente appunto con la notizia con ID.4 diventerà ID. Tiguan. C'è quindi la volontà di abbandonare il semplice uso dei numeri in favore di qualcosa di più tradizionali o che richiami modelli già noti e presenti all'interno della gamma. In questo caso, l'uso della parola ''Neo'' probabilmente vuole indicare che l'auto presenterà davvero tante novità. Annunciando cambiamento per ID.3, la casa automobilistica ha fatto sapere che il restyling sarà svelato a metà aprile.

Volkswagen ID.3 Neo

Inoltre, sono stati condivisi teaser e una serie di bozzetti che mostrano la nuova ID.3 Neo. Insomma, per la compatta elettrica il facelift sarà molto più esteso di quanto si poteva immaginare, dato che ci sarà anche un cambio di nome. Volkswagen ha poi aggiunto che il nuovo modello potrà contare di una serie di nuove funzioni con un importante salta avanti soprattutto sul fronte della tecnologia e la gestione dell'auto. Ad esempio, troveremo il Travel Assist migliorato con rilevamento dei semafori e la funzione One Pedal Driving, che consente al veicolo di recuperare energia fino all'arresto.

Volkswagen ID.3 Neo

Inoltre, potrà contare su di un rinnovato infotainment con un nuovo app store integrato che consentirà di attivare o ampliare funzioni e servizi in modo digitale. Non mancherà nemmeno la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permetterà di utilizzare l'energia contenuta nella batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni (fino a 3,6 kW). Insomma, tutto pronto per il debutto della nuova Volkswagen ID.3 Neo. Visto che alla presentazione del restyling manca circa un mese, è possibile che possano emergere ulteriori dettagli sulle novità in arrivo.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026