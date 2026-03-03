Nuova Volkswagen ID. Era 9X, il SUV range extender per conquistare la Cina

Volkswagen punta a crescere sul mercato cinese e lo vuole fare attraverso le sue partnership con i produttori locali. Si parte con la nuova Volkswagen ID. Era 9X, un maxi SUV di oltre 5,2 metri di lunghezza dotato della tecnologia range extender (qui spieghiamo come funziona). Modello sviluppato con SAIC che presto sarà messo a listino, dato che le prevendite inizieranno nel corso di questo mese di marzo. Intanto, è partita la produzione del sistema range extender del SUV che permetterà di arrivare a disporre di una lunga autonomia che possiamo immaginare superi i 1.000 km (CLTC). La nuova ID. Era 9X era stata anticipata da un concept al Salone Auto di Shanghai nell’aprile 2025 ma grazie alle informazioni emerse dal solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), conosciamo già le sue principali caratteristiche tecniche.

Tanto spazio fino a 6 passeggeri

Il SUV misura 5.207 mm lunghezza x 1.997 mm larghezza x 1.810 mm altezza, con un passo di 3.070 mm. Le forme sono massicce e sul tetto troveremo il sensore LiDAR per le avanzate funzionalità di guida assistita di cui disporrà. Dentro ci sarà tanto spazio dato che Volkswagen ID. Era 9X permetterà di far accomodare a bordo fino a 6 passeggeri, grazie a un abitacolo con una struttura 2+2+2. Lo stile degli interni è minimalista come va di moda ma è presente davvero tanta tecnologia. La plancia è infatti dominata da un doppio display da 15,6 pollici. Inoltre, i passeggeri posteriori potranno approfittare di un maxi schermo da 21,4 pollici che permette di accedere alle funzioni legate all'intrattenimento.

Motori e autonomia, il range extender non è esattamente ''nuovo''

La nuova Volkswagen ID. Era 9X sarà offerta in più versioni differenti, tutte accomunate dallo stesso range extender che, però, non è propriamente nuovo. Già perché si tratta di un 4 cilindri turbo di 1,5 litri da 143 CV della famiglia EA211, un'unità che ha circa 15 anni di vita. Per l'occasione è stata comunque aggiornata per funzionare come range extender e adesso è stata ribattezzata EA211-ERV anche se la casa automobilistica preferisce il nome di ''Golden Range Extender''.

Volkswagen ID. Era 9X

Venendo alle complete specifiche dei powertrain con cui il SUV sarà proposto in Cina, alla base della gamma troveremo innanzitutto la versione con un singolo motore da 299 CV alimentato da una batteria con una capacità di 51,1 kWh che permette un’autonomia in modalità solo elettrica di 267 km (dato CLTC). C'è poi una seconda versione che adotta lo stesso motore elettrico ma la batteria cresce di capacità e arriva fino a 65,2 kWh per una percorrenza in elettrico pari a 340 km. Al vertice, il modello con doppio motore elettrico con una potenza di sistema di ben 517 CV. Batteria da 65,2 kWh e 321 km di autonomia in elettrico.

Niente Europa

Volkswagen non ha mai nascosto il suo interesse per la tecnologia range extender anche per il mercato europeo. Tuttavia, la nuova Volkswagen ID. Era 9X è pensata per la Cina e quindi non arriverà sul mercato del Vecchio Continente. Questo non significa che in un futuro il marchio tedesco non possa decidere di proporre modelli range extender in Europa.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026