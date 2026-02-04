Volkswagen Golf GTI Edition 50: sveliamo il segreto dietro il record al Nürburgring

Sette minuti, quarantasei secondi e tredici centesimi. Questo è il tempo con cui la Volkswagen Golf GTI Edition 50 ha scritto pochi mesi fa il proprio nome nella storia del Nürburgring Nordschleife, battendo il primato stabilito quasi dieci anni orsono dalla Mk7 GTI Clubsport S. E fin qui, tutto chiaro. Ma il vero colpo di scena non è tanto il cronometro quanto come ci si è arrivati.

Nuove rivelazioni, hanno portato infatti alla luce un dettaglio - un piccolo segreto, se vogliamo - nascosto in bella vista, che ha permesso di ottimizzare al massimo la vettura durante il giro record (che puoi guardare nel video qui sotto).

I numeri contano, ma non raccontano tutta la storia

Sulla carta la Edition 50 mette sul piatto 325 CV, 420 Nm, uno 0–100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Dati importanti, certo, ma chi conosce il Nürburgring sa che non bastano cavalli e accelerazione per fare un giro record nell’Inferno Verde.

Perché questa volta stiamo parlando di una Golf “di famiglia”, non di una due posti alleggerita fino all’osso com'era la Clubsport S: un'auto che, ai tempi, sembrava una vera race car mascherata da compatta stradale. Un segnale piuttosto eloquente dei progressi tecnici fatti negli ultimi anni.

Tra questi, il Performance Pack, optional da circa 4.300 euro, che trasforma profondamente la GTI. Le geometrie delle sospensioni vengono completamente riviste, con 2° di campanatura all’anteriore e 1,75° al posteriore: valori piuttosto estremi, poco amichevoli nell’uso quotidiano, ma utilissimi quando si tratta di spremere grip e precisione tra i cordoli.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 e Golf GTI Clubsport 24h

Assetto, rigidità e… gomme molto speciali

Non si tratta solo di molle e ammortizzatori con tarature dedicate e un ribassamento di altri 5 mm. Volkswagen è intervenuta in profondità con boccole più rigide, aumentando la precisione dello sterzo e la stabilità dell’assetto nei tratti più veloci e sconnessi del Ring.

A completare il pacchetto ci pensano le Bridgestone Potenza Race, pneumatici semi-slick sviluppati su misura per la GTI Edition 50: gomme altamente specialistiche, pensate più per la pista che per il traffico cittadino.

Parte del pacchetto anche freni maggiorati, cerchi forgiati da 19'' e uno scarico Akrapovic più leggero. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della Golf GTI Edition 50 rimando al completo servizio di Lorenzo.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 e Golg GTI 1976

Il vero “segreto”: sedili abbassati

Ed eccoci al dettaglio più curioso. A raccontarlo è Benny Leuchter, pilota ufficiale Volkswagen e volto noto delle gare turismo, l’uomo che ha firmato il giro record.

Il giorno del record il meteo stava peggiorando e c’era spazio per un solo tentativo. Niente secondo giro, niente margine di errore. Così, per spremere ogni millesimo possibile, il team ha persino reclinato gli schienali del divano posteriore. Sì, davvero.

“Volevamo abbassare il più possibile il baricentro”, ha raccontato Leuchter con un sorriso. E il dettaglio si intravede anche nel video ufficiale del giro record pubblicato da Volkswagen su YouTube.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: i sedili posteriori reclinati durante il giro record

Si può fare ancora meglio, pare

Nonostante questo accorgimento all'apparenza estremo, secondo Leuchter, la GTI Edition 50 non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. “Con le condizioni giuste, credo che l’auto possa andare due, forse due secondi e mezzo più forte.”

Ma dove altro potrebbe andare a rosicchiare quei due secondi? Beh, per esempio sarebbe interessante sapere quanto abbiano inciso le telecamere di bordo sul peso finale e sulla collocazione del baricentro. Magari anche lì si nascondono decimi preziosi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/02/2026