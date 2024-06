Dica 333 (CV). Nuova Golf R, mai una VW fu tanto veloce. Video

Le specifiche erano ufficiali già da alcune settimane: restava da liberare nuova Volkswagen Golf R dalle ultime camuffature. Et le voilà: nuova Golf R, più nuova Golf R Black Edition, più nuova Golf R Variant. L'ultima, in Italia, non verrà importata (un paio di foto in gallery). Le prime due, sì. Miglioramenti? Certo. E non solo in termini di potenza. Intanto, un piccolo video tributo.

BIGLIETTO DA VISITA Le immagini ufficiali provengono dal circuito tedesco del Lausitzring e mostrano come nuova Volkswagen Golf R, ovvero la declinazione più sportiva di VW Golf restyling 2024, manifesti in generale il look delle versioni più tranquille, incluso per la prima volta il badge illuminato. A distinguerla sono soprattutto un differente paraurti anteriore che incorpora prese d’aria dal profilo aerodinamico, i quattro terminali di scarico e nuovi cerchi in lega forgiata da 19 pollici (opzionali) che risparmiano fino a -8 kg di massa non sospesa ciascuna.

Quattro scarichi, cerchi in lega leggera. Chi, se non Golf R?

DIGITAL All'interno, Golf R MY24 presenta gli stessi aggiornamenti al sistema di infotainment del resto della gamma Golf recentemente rivista, ivi compreso il nuovo display da 12,9 pollici con ChatGPT integrato. Display centrale e quadro strumenti accolgono ovviamente funzioni ad hoc per la guida sportiva: con pacchetto Performance, nel Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici sono integrati anche un laptimer GPS e un accelerometro. E sebbene il volante sia ancora dotato di interruttori tattili invece di normali tasti fisici, Volkswagen sostiene di aver lavorato sodo per garantire che i controlli richiedano una pressione più decisa, così da contribuire a ridurre la possibilità di input accidentali.

Gli interni. Racing, ma anche hi-tech

MOTORE, AZIONE Sia la versione berlina, sia la station wagon, passano alla versione potenziata del collaudato motore turbo a quattro cilindri EA888 da 2,0 litri. Precedentemente disponibile solo su edizioni speciali, questa configurazione sviluppa 333 CV (+13 CV rispetto a prima) e 420 Nm di coppia, sufficienti per portare Golf R (che conserva ovviamente il telaio a quattro ruote motrici 4Motion con torque splitter torque vectoring, sterzo progressivo, sospensioni elettroniche DCC, differenziale elettronico XDS e trasmissione automatica DSG doppia frizione a 7 marce) da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi (la Variant impiega 0,2 secondi in più). Ehi, è la Volkswagen di serie più veloce della storia, se non ve siete accorti. Il pacchetto Performance opzionale sposta il limitatore di velocità da 250 km/h a 267 km/h e aggiunge un paio di modalità di guida focalizzate sulla pista. Inclusa un'impostazione ''Nordschleife'', leggermente più morbida rispetto all'impostazione ''Race'', più estrema: sai, l'Anello Nord del 'Ring non è esattamente un tavolo da biliardo.

Sotto il cofano, il 2 litri turbo da 333 CV

INC...ATA NERA I due nuovi driving mode pistaioli sono invece inclusi nella versione di lancio Black Edition, caratterizzata anche da elementi di design specifici come i cerchi neri Estoril da 19 pollici (un cerchio forgiato scuro è disponibile come optional), pinze dei freni nere e fari a matrice di LED ''affumicati''.

Nuova Golf R Black Edition

PREZZI In Germania, le prevendite aprono il 3 luglio. Per nuova Golf R e Golf R Black Edition (quelle che interessano anche a noi), prezzi a partire rispettivamente da 53.795 euro e 58.440 euro. Presto, i prezzi per il mercato italiano: grossomodo, gli stessi di prima.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/06/2024