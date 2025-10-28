Drag race

Volkswagen Golf GTI: tutte le generazioni a confronto in video

Avatar di Emanuele Colombo, il 28/10/25

26 minuti fa - Drag race tra tutte le Volkswagen Golf GTI: dalla Mk.1 alla Mk.8, chi vince sul quarto di miglio?

Sfida tra tutte le Golf GTI: dalla storica Mk.1 alla nuova Mk.8, chi è la più veloce sul quarto di miglio? Scoprilo nel video

Tutte tranne la Edition 50: nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube di CarWow, possiamo vedere le Volkswagen Golf GTI delle varie generazioni sfidarsi nella più classica drag race sul quarto di miglio. Chi vincerà? E con quanto distacco? Gurda il video che poi ne riparliamo.

Si va dai 110 CV e 140 Nm della prima generazione ai 265 CV e 370 Nm della Golf GTI Mk.8 e se anche il risultato finale è tutto sommato scontato, non sempre i modelli più recenti battono i precedenti. Sai indovinare quali senza vedere il video? Per un ripasso sulla storia della Golf GTI, leggi il nostro speciale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/10/2025
