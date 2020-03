Michele Perrino Pubblicato il 26/03/2020 ore 17:37

CLIO BATTE GOLF

LA FRANCESE VINCE DI UN SOFFIO I dati delle vendite di febbraio incoronano la piccola Renault regina d'Europa. Dopo aver scalzato dal trono la Volkswagen Golf è lei l'auto da battere. Sul podio un'altra francese, la Peugeot 208 (che è anche auto dell'anno), mentre per trovare un'italiana dobbiamo scendere al quinto posto, dove si piazza la Fiat Panda, preceduta dalla Opel Corsa.

DIFFERENZA? MENO DI 200 AUTO Una vittoria, quella della Renault Clio sull'avversaria Volkswagen Golf, di misura. Per 24.914 Clio vendute ci sono state 24.735 Golf, mentre la 208 è più distanziata con 20.923 unità. Numeri in assoluto non così positivi, visto che la francese fa segnare -4% e la tedesca addirittura -21%, rispetto allo scorso anno. Una vittoria, quella di Clio ai danni di Golf, dettata anche dalla più duratura presenza sul mercato della Renault, con la Volkswagen che ha debuttato con il nuovo modello solo recentemente.

NEL 2015 ERA ANDATA PEGGIO

TREND NEGATIVO I numeri delle vendite in Europa rispetto allo scorso anno segnano un -7%: 1.063.264 sono le auto vendute nel febbraio 2020, contro le 1.143.852 dell'anno precedente. Quello di quest'anno è il peggior dato dal 2015, quando le auto vendute furuno 955.113. Possiamo consolarci, però, con il settore delle elettriche e ibride, che fa segnare un balzo in avanti: 135.500 nel 2020 contro le 75.400 del febbraio 2019. Il volume della categoria si è raddoppiato in Francia e Germania, mentre in Norvegia le auto elettriche costituiscono ben il 75% del mercato del nuovo.