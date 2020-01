LA PIÙ SICURA TRA LE MINI L'edizione 2019 di Renault Clio è un'utilitaria gradevole da guardare, piacevole da guidare, ben dotata in fatto di tecnologia di bordo e particolarmente risparmiosa alla voce consumi. Oggi sappiamo che è anche molto sicura: i crash test Euro NCAP hanno infatti premiato la piccola della Losanga come ''best in class'' nella categoria ''Supermini'', assegnandole le ambite 5 stelle. Insomma, tra le citycar sul mercato, è Renault Clio la più sicura. Insieme ad Audi A1. In allegato, la scheda completa di valutazione.

VALUTAZIONI: OCCUPANTI ADULTI E BAMBINI Nata sulla nuova piattaforma modulare dell’Alleanza CMF-B, nuova Clio oltre a una scocca dalla struttura ottimizzata e sedili rivisitati può contare su fissaggi delle cinture di sicurezza studiati per garantire la massima sicurezza di tutti gli occupanti. La scheda dei risultati ottenuti ai crash test Euro NCAP lo conferma: alla voce sicurezza degli Occupanti Adulti ha infatti ottenuto un punteggio del 96%, e anche alla voce sicurezza degli Occupanti Bambini ha confermato il suo alto punteggio, ottenendo un valore percentuale di 89%.

VALUTAZIONI: SICUREZZA PEDONI E TECNOLOGIA La terza voce ad essere stata analizzata è la sicurezza dei pedoni, in cui nuova Renault Clio ha ottenuto un punteggio del 76%. Dalla Casa fanno sapere come il merito vada soprattutto ai proiettori anteriori Full LED di serie, all’accensione automatica delle luci e al retrovisore interno elettro-fotocromatico: tutti fattori che aumentano notevolmente la visibilità. La ricca dotazione di equipaggiamenti di serie, che include 6 airbag, ABS con assistenza alla frenata di emergenza, telecamera e radar, Cruise Control e chiamata di emergenza in caso di incidente, è valsa invece a nuova Renault Clio il 75% alla voce Assistenza alla Sicurezza. Da non dimenticare anche il sistema Highway and Traffic Jam Companion, che alla già ricca dotazione aggiunge una tecnologia di guida autonoma livello 2. Chapeau.