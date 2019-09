Autore:

La Redazione

BRAND NEW CLIO Tutta nuova, ma con le caratteristiche di sempre. Come si apprende anche dal nostro test drive video, anche l'edizione 2019 di Renault Clio è un'utilitaria gradevole da guardare, piacevole da guidare, ben corazzata sotto il profilo della tecnologia di bordo, inoltre particolarmente risparmiosa alla voce consumi.

LA PROVA DEL NOVE La è almeno in formato 1.5 dCi, la versione cioè equipaggiata del 4 cilindri diesel da 1,5 litri, 85 cv di potenza e 220 Nm di coppia. La scheda tecnica parla di un consumo nel ciclo combinato di soli 3,6 litri per 100 km. Abbiamo voluto scoprire di persona se era vero. Il risultato? Non vi resta che cliccare "Play"... Buona Clio-visione.