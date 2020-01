A MODO MIO Le dirette concorrenti (vedi Corsa, vedi 208, vedi nostra comparativa video) vanno di elettrico. In casa Renault una EV già esiste ed è la Zoe, ecco perché Clio sceglie la soluzione ibrida. Anticipata i mesi scorsi, ecco al Salone di Buxelles nuova Renault Clio E-Tech, una full hybrid decisamente particolare. Vendite a partire da metà 2020, prezzi ancora sconosciuti. Si conoscono semmai le sue proprietà tecniche, un esercizio ingegneristico degno dell'auto più sicura della sua categoria.

(QUASI) COME CAPTUR Esattamente come la sorella in salsa Suv Renault Captur E-Tech Plug-in, anche Clio E-Tech adotta come propulsore termico un 4 cilindri benzina 1.6 ad alimentazione atmosferica, e come parte elettrica un motore sincrono che eleva la potenza di sistema a quota 140 cv. A differenza di Captur, l'utilitaria non prevede la funzione di ricarica da fonte esterna: abbiamo un full hybrid, cioè un'ibrida ''autoricaricabile'' la cui batteria di alimentazione vale 1,2 kWh.

E-TECH EXPLAINED Col crossover, Clio E-Tech condivide invece lo schema del cambio automatico, ed è uno schema che merita una breve spiegazione. La trasmissione della coppia e la potenza all'asse anteriore è affidata a un cambio meccanico elettroattuato a 4 rapporti a innesti frontali. Niente frizione, ciò significa che a vettura ferma il motore a benzina è impossibile da accoppiare alle ruote. A imprimere il movimento (e ad accendere la vettura) pensa perciò il motore elettrico principale, indipendentemente dal grado di carica degli accumulatori (alimentati dal 4 cilindri stesso). In base alla richiesta di potenza, il motore termico entrerà poi in azione grazie all'intervento del generatore elettrico secondario. Poiché il cambio è privo anche di sincronizzatore, il benzina verrà anche portato automaticamente al giusto regime necessario per collegarlo alla catena di trasmissione senza contraccolpi. Stesso principio ogniqualvolta si passi da un rapporto a quello successivo, o viceversa: cambi di marcia sincronizzati alla velocità di rotazione del motore, sempre come effetto del supporto del generatore a batteria.

ECONOMY RUN Clio E-Tech può in ogni caso marciare anche in modalità esclusivamente elettrica, fino alla velocità di 70-75 km/h. In città, Renault calcola che il grado di percorrenza in EV Mode possa raggiungere addirittura l'80% del totale, per un risparmio rispetto a una versione tradizionale attorno al 40%. Emissioni CO2 inferiori ai 100 g/km. Consumi? Non ancora omologati, ma nel ciclo misto è lecito aspettarsi i 3-3,5 l/100 km. Tutto il resto è 100% nuova Clio, e non dispiace affatto.