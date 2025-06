Golf GTI Edition 50, la GTI del (mezzo) secolo. Video

Parlare di Golf GTI non è come parlare a tutti. Parli a una platea selezionata. Una platea globale di 2,5 milioni di auditori. Tanti quanti le VW GTI vendute dal '76.

Nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50 celebra le nozze d'oro con la storia di una delle auto sportive di maggior successo al mondo.

E come anticipato sette giorni or sono, quando vi parlammo del record al Nürburgring, è la Golf GTI di serie più potente e più veloce di ogni epoca.

World premiere alla 24 Ore del Nürburgring del 21-22 giugno. Un bel video (breve breve) per renderle omaggio. Sotto, un paio di cifre da leccarsi i baffi.

Più potenza, più agilità

Volkswagen equipaggia la Golf GTI dei 50 anni con un motore turbo da 2,0 litri di derivazione Golf GTI Clubsport (che ha 300 CV).

Grazie a interventi interni al motore, il team motorista è riuscito ad aumentare la potenza a 325 CV: rispetto alla odierna Golf GTI nella configurazione base da 265 CV, si tratta di 60 CV in più.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: la potenza fa 325 (CV)

La coppia massima della Edition 50 aumenta a 420 Nm. A titolo di confronto, Golf GTI Clubsport si ferma a 400 Nm, mentre Golf GTI a 370 Nm.

Anche il telaio di Golf GTI Edition 50 è stato ulteriormente perfezionato e adattato alla maggiore potenza. L'asse anteriore è di tipo MacPherson, l'asse posteriore è a quattro bracci.

Nel complesso, il modello anniversario è ribassato di 15 mm rispetto alla GTI ''base''.

Golf GTI Edition 50: potenza e controllo

Il record al 'Ring

Ad assaggiare le qualità del pacchetto motore-telaio è stato, in tempi non sospetti, il pilota professionista Benjamin Leuchter sui 20,832 chilometri del Nürburgring Nordschleife.

Con un tempo di 07:46:13 minuti, il collaudatore e sviluppatore Volkswagen ha completato il giro più veloce mai completato a bordo di una Golf di serie.

Leuchter guida Golf GTI Edition 50 al record sul 'Ring

''La Volkswagen più precisa e sportiva che abbia mai guidato'', afferma Leuchter. ''Mi ricorda molto la Golf GTI Clubsport S del 2016''. Prova a contraddirlo, se ne sei capace (noi, ce ne guardiamo bene).

Il pacchetto GTI Performance

Per chi desidera un assetto ancora più sportivo, c'è la versione speciale della versione speciale.

Il telaio optionale GTI Performance prevede molle più rigide e una frequenza di smorzamento naturale maggiore di circa il 20%.

Con un ulteriore abbassamento di 5 mm, il gap con Golf standard ammonta sulla Performance a -20 mm.

Golf GTI Edition 50 Performance: cerchi forgiati da 19''

Il pacchetto include anche pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race di dimensioni 235 (più leggeri di 1,1 kg), su cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici (altri 3 kg in meno per cerchio), e un impianto di scarico R-Performance leggero, con silenziatore posteriore in titanio Akrapovič (-11 kg).

Con pacchetto Performance, anche lo scarico Akrapovic

A occhio e croce, il risparmio di peso è di poco meno di 30 kg. Oro colato.

L'equipaggiamento

Golf GTI Edition 50 vanta ovviamente numerosi dettagli esclusivi, sia all'interno che all'esterno (vedi anche gallery).

I classici sedili GTI con motivo a quadri

In combinazione con le cinture di sicurezza rosse, i sedili sportivi con motivo a quadri, una linea in Racing Green e gli elementi in velluto sintetico creano un ambiente di alta qualità, con tocco motorsport.

Il volante sportivo multifunzione in pelle di nuova concezione è impreziosito dal logo ''GTI 50''.

Volante con logo dedicato

Esternamente, il logo GTI 50 è posizionato sullo spoiler sul tetto e sul lato interno degli specchietti retrovisori. Ulteriori caratteristiche esclusive includono modanature speciali sui battitacco, tetto verniciato in nero, gusci neri per gli specchietti e terminali di scarico neri. Una vistosa striscia laterale, con una sfumatura di colore dal nero al rosso Tornado, sottolinea ulteriormente il carattere agonistico della vettura. Volkswagen Golf GTI Edition 50: look sobrio, look GTI Cinque tonalità di carrozzeria: oltre al caratteristico Bianco Puro, sono disponibili il Grigio Pietra di Luna, il Nero Grenadilla metallizzato e, in esclusiva per il modello anniversario, il Verde Muschio Scuro metallizzato e il Rosso Tornado. Il Rosso Tornado è il colore che, da decenni, a partire dal 1986, è sinonimo di vetture Volkswagen ad alte prestazioni. Numerosi modelli di punta dell'epoca hanno indossato questa particolare tonalità, tra cui Golf II GTI 16V, Golf III VR6 e Golf VII GTI TCR. Tempi di uscita e prezzo La produzione di Golf GTI Edition 50 inizierà a fine 2025. A Wolfsburg (e dove, sennò). Consegne a partire dal primo trimestre del 2026, in tempo per l'anniversario. Volkswagen Golf GTI Edition 50 in vendita dal 2026 Prezzo sconosciuto: da circa 55.000 euro? Golf GTI Edition 50 non è l'ultima Golf GTI. Senti il CEO del marchio Volkswagen Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen. ''Con il modello di serie più veloce e potente fino ad oggi, celebriamo mezzo secolo di passione per la GTI. Una cosa è certa'', assicura Schäfer: ''La GTI continuerà a vivere in futuro, senza compromessi''. Lunga vita al simbolo di un concetto di auto sportiva in rapida via di estinzione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/06/2025