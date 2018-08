Autore:

Marco Rocca

IL CANTO DEL CIGNO In attesa che l'anno prossimo arrivi la nuova generazione di Golf (l'ottava), Volkswagen solletica il palato degli appassionati con una versione speciale della GTI, la TCR. Ispirata alle vetture da gara che corrono nell'omonimo campionato, la nuova Volkswagen Golf GTI TCR, è la più potente GTI mai prodotta sino ad ora. In attesa che l'anno prossimo arrivi la nuova generazione di Golf (l'ottava), Volkswagen solletica il palato degli appassionati con una versione speciale della GTI, la TCR. Ispirata alle vetture da gara che corrono nell'omonimo campionato, la nuova, è la più potente GTI mai prodotta sino ad ora.

SIAMO A 290 Su di lei abbiamo parlato in abbondanza, da quando VW comunicò la notizia e relativi bozzetti. Non si tratta certo di una versione entry level ma di una serie appositamente dopata per scaricare sull'asfalto la bellezza di 290 cavalli spremuti dal 2.0 litri 4 cilindri turbo benzina. La punta massima di 264 km/h è di tutto rispetto ma sarà raggiungibile soltanto dopo aver chiesto l'eliminazione del limitatore (altrimenti è fissata a 250 km/h).

ESTREMA NON TROPPO Non poteva mancare una grande classico, ovvero il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 marce che trasmette la potenza alle sole ruote anteriori, come da tradizione per la GTI. Il pacchetto estetico, invece, è stato incattivito rispetto alla GTI liscia. Gli stilisti hanno rivisto la carrozzeria modificando i profili aerodinamici e donandole quel pizzico di cattieveria in più, ma senza strafare.

ACCESSORI GANZI Tra l'altro i clienti avranno la possibilità di scegliere diversi tipo di cerchi, i dischi freni forati in abbinamento a pinze di colore diverso, ammortizzatori adattivi e un sistema di scarico in titanio di Akrapovic per un sound ancora più coinvolgete. La poco al disotto dei 40 mila euro. Tra l'altro i clienti avranno la possibilità di scegliere diversi tipo di cerchi, i dischi freni forati in abbinamento a pinze di colore diverso, ammortizzatori adattivi e un sistema di scarico in titanio di Akrapovic per un sound ancora più coinvolgete. La Volkswagen Golf GTI TCR arriverà sul finire del 2018. I prezzi sono ancora da stabilire, ma dovendosi collocare tra l'attuale GTI da 245 CV e la Golf R da 310 CV, certamente si collocherà presumibilmente