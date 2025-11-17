Volkswagen Golf GTI Edition 50: otto generazioni di GTI in un modello celebrativo

La hot-hatch di Wolsburg è ordinabile anche in Italia: 325 CV, dotazioni speciali e aggiornamenti tecnici per celebrare l’anniversario del 2026

Il 2026 sarà un anno importante per la Volkswagen Golf GTI, poiché compirà la bellezza di cinquant’anni. Mezzo secolo di berlinette sportive, racchiuso in otto generazioni (tutte le generazioni di VW Golf GTI), che hanno fatto sognare giovani e meno giovani. E un evento simile non poteva che essere celebrato che con una versione speciale della sportiva di Wolsburg, che dal 1976 ha conquistato oltre 2,5 milioni di automobilisti.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: la sportiva compatta celebra 50 anni di GTI nel 2026

VW Golf GTI Edition 50 la più potente di sempre

Infatti, dopo il debutto in occasione della 24 Ore del Nürburgring, la Volkswagen Golf GTI Edition 50 è entrata ufficialmente in listino in Italia (guarda la homepage di VW Italia) con un prezzo di 54.700 euro e l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2026. Questa edizione celebrativa introduce l’evoluzione più potente mai vista su una GTI.

Il quattro cilindri 2.0 TSI, aggiornato in diversi componenti interni, raggiunge una potenza di 325 CV, 60 in più rispetto alla GTI standard. Il motore è abbinato al cambio DSG a doppia frizione con sette rapporti, che trasmette la spinta alle ruote anteriori. Le prestazioni riflettono il notevole incremento tecnico: 270 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h completato in 5,3 secondi.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: motore 2.0 TSI con 325 CV

Un design esclusivo in chiave motorsport

Sul fronte stilistico, la Volkswagen è equipaggiata con dettagli dedicati che distinguono la GTI Edition 50 dalle altre varianti. Tetto, specchietti e terminali di scarico presentano finiture nere, mentre badge esclusivi compaiono su spoiler, calotte e soglie porta. Tra le cinque tinte disponibili figurano due colorazioni riservate: Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red.

Interni ispirati alla storia delle GTI

Anche l’abitacolo richiama la tradizione GTI con i sedili a quadri, ora arricchiti da inserti verde scuro, oltre alle cinture rosse e al volante multifunzione rivestito in pelle o microfibra ArtVelours.

Tra gli elementi di serie sono inclusi:

Ammortizzatori DCC

fari a matrice IQ.LIGHT

cerchi Queenstown da 19”

vetri posteriori oscurati e tetto nero

Volkswagen Golf GTI Edition 50: l'abitacolo sportivo

Se la vuoi più racing c’è il pacchetto opzionale

Per chi desidera un ulteriore affinamento dinamico, il GTI Performance Pack (4.320 euro) aggiunge pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, cerchi forgiati Warmenau da 19”, scarico R-Performance in titanio e un telaio ribassato di 5 mm.

Volkswagen Golf GTI Edition 50: nella colorazione esclusiva Dark Moss Green

La riduzione di peso rispetto alla GTI standard arriva a circa 30 kg, mentre la nuova campanatura anteriore a −2° migliora la precisione nei cambi di direzione. Insomma, un modello perfetto per celebrare degnamente una delle automobili che hanno contribuito al successo del costruttore tedesco, voi cosa ne pensate?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/11/2025