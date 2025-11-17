Volkswagen Golf GTI Edition 50: otto generazioni di GTI in un modello celebrativo

Il 2026 sarà un anno importante per la Volkswagen Golf GTI, poiché compirà la bellezza di cinquant’anni. Mezzo secolo di berlinette sportive, racchiuso in otto generazioni (tutte le generazioni di VW Golf GTI), che hanno fatto sognare giovani e meno giovani. E un evento simile non poteva che essere celebrato che con una versione speciale della sportiva di Wolsburg, che dal 1976 ha conquistato oltre 2,5 milioni di automobilisti.
Volkswagen Golf GTI Edition 50: la sportiva compatta celebra 50 anni di GTI nel 2026
VW Golf GTI Edition 50 la più potente di sempre
Infatti, dopo il debutto in occasione della 24 Ore del Nürburgring, la Volkswagen Golf GTI Edition 50 è entrata ufficialmente in listino in Italia (guarda la homepage di VW Italia) con un prezzo di 54.700 euro e l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2026. Questa edizione celebrativa introduce l’evoluzione più potente mai vista su una GTI.
Il quattro cilindri 2.0 TSI, aggiornato in diversi componenti interni, raggiunge una potenza di 325 CV, 60 in più rispetto alla GTI standard. Il motore è abbinato al cambio DSG a doppia frizione con sette rapporti, che trasmette la spinta alle ruote anteriori. Le prestazioni riflettono il notevole incremento tecnico: 270 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h completato in 5,3 secondi.
Volkswagen Golf GTI Edition 50: motore 2.0 TSI con 325 CV
Un design esclusivo in chiave motorsport
Sul fronte stilistico, la Volkswagen è equipaggiata con dettagli dedicati che distinguono la GTI Edition 50 dalle altre varianti. Tetto, specchietti e terminali di scarico presentano finiture nere, mentre badge esclusivi compaiono su spoiler, calotte e soglie porta. Tra le cinque tinte disponibili figurano due colorazioni riservate: Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red.
Interni ispirati alla storia delle GTI
Anche l’abitacolo richiama la tradizione GTI con i sedili a quadri, ora arricchiti da inserti verde scuro, oltre alle cinture rosse e al volante multifunzione rivestito in pelle o microfibra ArtVelours.
Tra gli elementi di serie sono inclusi:
- Ammortizzatori DCC
- fari a matrice IQ.LIGHT
- cerchi Queenstown da 19”
- vetri posteriori oscurati e tetto nero
Volkswagen Golf GTI Edition 50: l'abitacolo sportivo
Se la vuoi più racing c’è il pacchetto opzionale
Per chi desidera un ulteriore affinamento dinamico, il GTI Performance Pack (4.320 euro) aggiunge pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, cerchi forgiati Warmenau da 19”, scarico R-Performance in titanio e un telaio ribassato di 5 mm.
Volkswagen Golf GTI Edition 50: nella colorazione esclusiva Dark Moss Green
La riduzione di peso rispetto alla GTI standard arriva a circa 30 kg, mentre la nuova campanatura anteriore a −2° migliora la precisione nei cambi di direzione. Insomma, un modello perfetto per celebrare degnamente una delle automobili che hanno contribuito al successo del costruttore tedesco, voi cosa ne pensate?
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
