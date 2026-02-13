Nuova Volkswagen T-Roc R: le prime foto rivelano quasi tutto. Anticipazioni

Volkswagen non ha alcuna intenzione di rinunciare ai SUV sportivi, quelli che uniscono posizione di guida rialzata e prestazioni da hot hatch pompata. E la nuova Volkswagen T-Roc R è lì a dimostrarlo: la seconda generazione del crossover compatto tedesco avrà ancora una versione R senza compromessi.

Dopo la conferma ufficiale arrivata mesi fa con un prototipo completamente “impacchettato” (guarda il video qui sotto), ora la T-Roc R 2027 torna a farsi vedere durante i primi test su strada aperta, abbandonando parte delle coperture più vistose. Fino a poco tempo fa, infatti, lo sviluppo procedeva in incognito sotto la carrozzeria di una Golf R muletto.

Test invernali estremi e design sempre più scoperto

Il debutto “dal vivo” avviene in uno scenario tutt’altro che morbido: prove invernali estreme, con temperature vicine ai -30 °C e fondi completamente innevati. Le foto spia mostrano un esemplare bianco, con una camuffatura più leggera, quella classica usata da Volkswagen per nascondere solo i dettagli chiave del design.

Nonostante i vinili, l’aggressività del frontale della nuova T-Roc R si intuisce immediatamente. Le prese d’aria anteriori sono più grandi, più squadrate e visivamente più cattive, quasi pronte a bucare la copertura. Anche la zona inferiore del paraurti lascia trasparire un’impostazione decisamente più sportiva rispetto alle versioni standard.

Il prototipo avvistato monta anche i fari LED Matrix IQ.Light, con tanto di logo Volkswagen illuminato, soluzione già vista sugli ultimi modelli del marchio.

Nuova Volkswagen T-Roc R 2027, il frontale

Cresce di qualche millimetro (e si vede)

Osservandola di lato si nota un altro dettaglio interessante: lo sbalzo anteriore sembra leggermente più pronunciato. Tradotto: la T-Roc R sarà qualche millimetro più lunga rispetto alle altre versioni, complice un paraurti più scolpito e invasivo.

Immancabili, dietro ai cerchi in lega da 19 pollici, le pinze freno blu, marchio di fabbrica delle Volkswagen R. Al posteriore non ci sono sorprese: tornano i quattro terminali di scarico, con la possibilità di avere ancora una volta il sistema Akrapovič più rumoroso e scenografico.

Nuova Volkswagen T-Roc R 2027, lato destro

Motore 2.0 TSI da 333 CV, ma con l’aiuto dell’elettrico

Volkswagen non ha voluto aspettare la presentazione ufficiale – prevista entro la fine dell’anno – per chiarire uno dei punti più importanti: sotto il cofano della nuova T-Roc R ci sarà ancora il motore 2.0 TSI quattro cilindri.

La base è quella della Golf R, con 333 CV di potenza massima, ma con una differenza chiave: il SUV sportivo adotterà un sistema mild hybrid a 48 Volt. Obiettivo? Ridurre consumi ed emissioni, ma anche fornire un boost temporaneo di potenza nelle fasi di maggiore richiesta.

Nuova Volkswagen T-Roc R 2027, caratteristici i 4 scarichi Akrapovic

DSG, 4Motion e modalità Drift: divertimento garantito

Dentro non ci saranno rivoluzioni: l’abitacolo resterà molto vicino all’allestimento R-Line della T-Roc standard, ma la sostanza non mancherà. Di serie ci saranno il cambio automatico DSG a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione integrale 4Motion con torque vectoring.

E per chi ama esagerare, non mancherà nemmeno la modalità Drift, pensata per rendere la guida più giocosa (e meno politically correct) quando le condizioni lo permettono.

La Volkswagen T-Roc R continua quindi a seguire una filosofia chiara: SUV sì, ma senza dimenticare un piacere di guida dai gusti piuttosto estremi. Produzione e commercializzazione, però, scatteranno solo nel 2027.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2026