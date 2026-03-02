Questa turbina trasforma un'auto elettrica in una range extender

Il range extender è visto come una soluzione interessante per far avvicinare le persone che ancora non si fidano delle auto elettriche. Si tratta di un piccolo motore con funzioni di generatore per alimentare le batterie e quindi allungare l'autonomia (qui spieghiamo nel dettaglio il funzionamento). Dalla Cina e precisamente da Changan o meglio dalla sua controllata Hunan Tyen, arriva una soluzione interessante che permette di trasformare un'auto elettrica proprio in un modello dotato della tecnologia range extender. Infatti, è stato svelato un generatore a turbina da poter integrare nelle BEV per ricaricare la batteria e incrementare la percorrenza.

Stop ansia da autonomia

Nonostante l'evoluzione tecnica e il miglioramento delle batterie, diverse persone ancora non si fidano delle auto elettriche e ''soffrono'' di quella che viene chiamata ''ansia da autonomia''. La soluzione tecnica della controllata di Changan va proprio nella direzione di risolvere questo problema. Ancora più importante, questo range extender vuole anche essere una soluzione per chi abita in luoghi particolarmente freddi, dove il rendimento delle batterie cala e quindi l'autonomia va a ridursi. L'aspetto interessante della turbina sviluppata per diventare un range extender è la sua flessibilità. Infatti, può essere facilmente integrata sulle auto elettriche senza dover alterare la loro struttura. Insomma, niente interventi invasivi.

Per il suo sviluppo, Hunan Tyen ha prestato molta attenzione all'aspetto dell'efficienza. L'azienda racconta infatti di aver sfruttato le sue esperienza nei macchinari a fluido per realizzare una turbina dotata, tra le altre cose, di palette fisse che sfruttano un sistema di cuscinetti a sfera ad alta efficienza. Il tutto ha permesso di migliorare del 5% l'efficienza rispetto alle turbine tradizionali. Il ''pacchetto'' include pure un'unità di controllo elettronica che gestisce il funzionamento della turbina in base alle necessità di ricarica della batteria.

Riduzione dei costi

Changan pone l'attenzione proprio sulla facilità con cui può essere installato questo range extender sulle auto elettriche già esistenti. Dispositivo integrabile anche sui nuovi modelli per consentire di realizzare vetture con lunga autonomia e dotate di batterie più piccole, a tutto vantaggio, ovviamente, della riduzione dei costi.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026