Nuova Subaru Solterra: i 7 aggiornamenti che aumentano autonomia e sicurezza

Subaru Solterra MY26, ecco come cambia: tutte le novità in fatto di autonomia, trazione integrale, estetica e comfort

La Subaru Solterra, primo SUV full-electric del marchio giapponese, presenta con il MY26 miglioramenti strutturali e tecnologici mirati ad aumentare autonomia, sicurezza e comfort.

Rispetto al modello precedente (qui il video della prova), la nuova Solterra 2026 si distingue per un'autonomia incrementata, una trazione integrale più intelligente e modifiche stilistiche che ottimizzano aerodinamica e visibilità.

Subaru Solterra MY26

Frontale e firma luminosa ridisegnati

Il frontale del SUV elettrico giapponese è stato completamente rivisto, introducendo una nuova firma luminosa a LED e un logo Subaru illuminato.

I fari anteriori della nuova Solterra 2026 sono stati riprogettati per una visibilità notturna più efficace, mentre sul retro spicca il badge Subaru evidenziato da una nuova modanatura del portellone.

Dettagli posteriori e aerodinamica migliorata

Il paraurti anteriore e i cerchi vantano un nuovo design aerodinamico. Lo spoiler integrato non solo migliora l’estetica, ma anche la stabilità in marcia e la resistenza all'aria.

Anche il comfort dell’abitacolo è stato ottimizzato con materiali aggiornati e un’ergonomia rivista. La silenziosità di marcia è ulteriormente migliorata, così come l’insonorizzazione interna, al fine di offrire un’esperienza di guida più rilassante.

Subaru Solterra MY26, gli interni

Capacità da 74,7 kWh per percorrenze prolungate

Il nuovo pacco batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh offre un incremento dell'autonomia di oltre il 25% rispetto alla generazione precedente.

Questa evoluzione rappresenta un passo avanti per la mobilità elettrica Subaru, prolungando significativamente le percorrenze con una singola carica.

Sistema di pre-condizionamento per temperature rigide

Il sistema di pre-condizionamento intelligente mantiene la batteria a temperatura ottimale anche in ambienti particolarmente freddi e prepara l'accumulatore alla ricarica.

Ciò consente un recupero dell'energia più rapido e stabile, soprattutto in climi invernali, rendendo la Solterra MY26 un'auto elettrica adatta a ogni stagione.

Symmetrical AWD con X-MODE e Grip Control

Il sistema di trazione integrale Symmetrical AWD viene realizzato da motori anteriori e posteriori indipendenti, controllati da un software aggiornato che gestisce in modo dinamico la potenza.

Integra il sistema X-MODE, che regola la coppia per ciascuna ruota così da massimizzare la trazione, secondo due modalità selezionabili.

Questa configurazione, unita al Grip Control e al Downhill Assist Control, migliora l’aderenza in condizioni off-road o su superfici scivolose, rafforzando la vocazione all-terrain del SUV elettrico giapponese.

Altezza da terra aumentata e nuove sospensioni

Con un'altezza da terra di 21 cm, la Solterra MY26 è progettata per affrontare percorsi irregolari. Le sospensioni rinnovate e il servosterzo elettrico migliorano reattività e maneggevolezza, soprattutto nei cambi di direzione rapidi e nelle curve strette.

Subaru Solterra MY26, il nome sul portellone

Qual è l’autonomia della Subaru Solterra MY26?

L’autonomia è aumentata di oltre il 25% rispetto al modello precedente, grazie alla batteria da 74,7 kWh. Sebbene i dati ufficiali WLTP non siano ancora pubblicati, si prevede una percorrenza superiore ai 500 km con una singola carica.

La Subaru Solterra MY26 è adatta alla guida in fuoristrada?

Sì. Grazie al sistema Symmetrical AWD, alle modalità X-MODE, al Grip Control e all’altezza da terra di 21 cm, la vettura è progettata anche per percorsi fuoristrada.

Come funziona il nuovo sistema di pre-condizionamento della batteria?

Mantiene la batteria alla temperatura ideale prima della ricarica, ottimizzando tempi e stabilità, soprattutto in climi freddi.

Che differenza c’è tra i motori anteriore e posteriore della Solterra MY26?

Entrambi sono indipendenti e gestiti da un nuovo controller che distribuisce in modo intelligente la potenza in base alle condizioni di guida.

Cosa cambia nel design rispetto alla versione precedente?

Il frontale è stato aggiornato con fari ridisegnati, logo illuminato e un nuovo paraurti. Anche il posteriore è stato rivisitato per migliorare estetica e aerodinamica.

Appena presentata al Salone dell'auto di New York, insieme alla sorella Trailseeker, la nuova Subaru elettrica non ha ancora un prezzo né una data di lancio in Italia.

Nel frattempo, consoliamoci con la Solterra attuale. Scopri di più sul sito ufficiale Subaru: https://www.subaru.it

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/04/2025