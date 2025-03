Subaru Forester 2025 - Prova su strada: evoluzione senza rivoluzione

La nuova Subaru Forester 2025 è un'evoluzione del modello precedente piuttosto che una rivoluzione. Subaru ha affinato la sua formula, mantenendo gli elementi distintivi della Forester – praticità, sicurezza e capacità off-road – migliorando il comfort, l'efficienza e la tecnologia a bordo.

Ma questo update è sufficiente per tenere testa alla concorrenza sempre più agguerrita? Per rispondere, ho messo alla prova la nuova Forester nel traffico urbano e in viaggio, da solo e con famiglia. Leggi la mia prova su strada.

Alla guida della Subaru Forester 2025

Esterni più affilati e coerenti

Esteticamente, la Forester 2025 non compie passi azzardati. Il design semplice e personale della prima serie del 1995 si è via via appesantito nel corso degli anni, ma con questa sesta generazione cerca una coerenza stilistica.

Le dimensioni rimangono pressoché invariate:

Lunghezza: 4,67 metri (+3cm)

Larghezza: 1,83 metri (+1,5 cm)

Altezza: 1,73 metri

Passo: 2,67 metri

La calandra si allarga fino a includere i fari LED, nascosti da una schermatura scura sotto alle luci diurne, che sono sottili e affilate. I fianchi sono segnati da parafanghi muscolosi raccordati da una fascia paracolpi massiccia e scolpita nella parte bassa. Originale è la linea di cintura, che si abbassa al centro, motivo ripreso anche dalla parte bassa del lunotto.

Elementi distintivi e ben raccordati che migliorano l’aerodinamica e sottolineano il carattere robusto e pragmatico di Forester, meno aggressivo rispetto a concorrenti come Toyota RAV4 o Honda CR-V (qui il test).

Interessante è la gamma dei colori disponibili, con tutte le sfumature di grigio per accontentare chi non vuole osare, ma anche con colori eleganti e ispirati alla natura: alla terra, come l’Autumn Green o il Brilliant Bronze, al cielo, come l’Horizon Blue, o al mare, come il Sapphire Blue. Se volete comprare un pragmatico SUV Subaru, uscite dal coro con eleganza.

Interni pragmatici, ma premium

Le Subaru sono progettate da ingegneri che badano alla sostanza. Per le prime serie, gli interni robusti ma spartani sono stati l’aspetto più criticato di Forester.

Negli anni, i tetragoni ingegneri si sono piegati alle indicazioni del marketing (e dei clienti) e gli interni crudi delle prime serie si sono evoluti e impreziositi.

A ogni generazione il SUV Subaru si è sempre più avvicinato alla concorrenza e la nuova Forester ha fatto un ulteriore passo avanti con materiali più curati e un layout rinnovato, pur mantenendo un'impostazione razionale.

A partire dal tessuto dell’allestimento Free, fino alla pelle della Premium passando per il tessuto idrorepellente della Adventure la robustezza fa il paio con l’aspetto gradevole.

La Forester Premium che sto provando ha sedili in pelle bicolore nero e marrone che aumentano la sensazione di premiumness, ben abbinati alla nuance di grigio dai riflessi color bronzo della carrozzeria.

Subaru Forester 2025, lo schermo dell'infotainment

Infotainment migliorato, ma non abbastanza

Il sistema di infotainment da 11,6 pollici con supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto migliora l'esperienza di bordo e, per tenere in carica lo smartphone, ho a disposizione una presa USB-C da 3 A e una USB-A da 2,4 A oltre alla ricarica wireless.

La fluidità del software rimane inferiore rispetto a quella dei concorrenti, la grafica è sempre un po’ anziana, anche se le icone giganti sono facili da centrare con il dito anche sul pavè, e, specie quando si cerca una destinazione sul navigatore, il sistema è troppo lento.

Sembra un unico schermo ma, in realtà, sopra e sotto il touch-screen dell’infotainment si trovano altri due display da 7 pollici. Quello in alto fornisce più schermate di informazioni personalizzabili, dai consumi alla bussola; quello in basso mostra informazioni e comandi della climatizzazione.

Però, tranquilli: per regolare la temperatura del climatizzatore bizona, così come per attivare lo sbrinamento, ci sono comodi e affidabili comandi fisici ai lati dello schermo. E se non voglio scollare le mani dal volante, posso regolare la temperatura con il comando vocale.

Tanto spazio rispetto agli ingombri esterni

I sedili anteriori sono comodi e ben imbottiti, con regolazioni elettriche disponibili nelle versioni più alte di gamma. Lo spazio per i passeggeri posteriori è tra i migliori del segmento, con un ampio spazio per le gambe anche per chi supera il metro e ottanta. Anche chi siede dietro trova sedili riscaldabili, per l’allestimento Premium, e due prese USB come per i posti anteriori.

Il bagagliaio offre una capacità di 710 litri con i sedili in posizione standard, che salgono a oltre 1.500 litri ripiegando la seconda fila, suddivisa 40:60. Non è il più grande della categoria, ma il vano è ben sfruttabile, profondo 928 mm e largo 1250 mm, e il portellone elettrico (a partire dall’allestimento Style) è ampio e con la soglia di carico bassa.

La forma abbastanza diritta della coda, poi, aiuta nel carico quando si stiva il bagagliaio fino al tetto, consentendomi di sfruttare gli 80 cm abbondanti di altezza quasi fino alla soglia. Trovo anche comodi ganci e gancetti, oltre a una presa a 12 V.

Subaru Forester 2025, il bagagliaio

Efficienza ibrida, ma mild

Sotto il cofano, la Forester 2025 monta sempre il noto sistema e-boxer mild hybrid, con il motore boxer termico che ha ora qualche cavallo in meno, 136 CV, in tandem con il motore elettrico da 16,7 cavalli, abbinato alla trazione integrale Symmetrical AWD e al cambio CVT Lineartronic.

Subaru conferma la sua filosofia meccanica, preferendo un sistema mild hybrid piuttosto che full hybrid o plug-in, scelta che può risultare limitante rispetto a concorrenti come Toyota RAV4 hybrid, Honda CR-V e:HEV o Nissan X-Trail e-Power (qui il test in video).

Ecco la scheda tecnica in sintesi:

Motorizzazione Benzina + Elettrico (Mild Hybrid) Motore a benzina 2.0L DOHC 16V, 4 cilindri Boxer Cilindrata 1.995 cc Potenza massima 136 CV (100 kW) @ 5.600 giri/min Coppia massima 182 Nm @ 4.000 giri/min Motore elettrico 12,3 kW (16,7 CV) – 66 Nm di coppia Trasmissione Cambio automatico Lineartronic Trazione Symmetrical All-Wheel Drive (AWD) Velocità massima 188 km/h Accelerazione (0-100 km/h) 12,2 secondi Consumo medio (WLTP) 8,1 l/100 km Emissioni CO₂ 183 g/km Normativa emissioni Euro 6e

Su strada, la risposta del motore è fluida ma non particolarmente brillante. Il cambio a variazione a continua CVT, come quello degli scooter, continua a penalizzare la brillantezza dell'accelerazione.

Anche se, quando premo sul gas con più forza, il sistema simula le cambiate per evitare proprio l’effetto scooter con il motore imballato. Con beneficio del piacere di guida e della rumorosità.

I consumi sono migliorati, con una media dichiarata di 8,1 l/100 km, ma ancora lontani dall'efficienza delle soluzioni ibride di Toyota, Nissan o Honda, per esempio.

In città, si superano agilmente i 10 l/100km, e non di poco se si ha fretta o nei tragitti brevi, che necessitano di riscaldamento del motore e dell’abitacolo.

Nuova Subaru Forester e-Boxer mild hybrid, la prova su strada

L’abitacolo è spazioso e ben illuminato, specie se non ci si fa mancare il grande tetto apribile in cristallo, con una posizione di guida piuttosto rialzata (vorrei poter far scendere di più il sedile) e montanti anteriori sottili e ben posizionati per garantire un’ottima visibilità su strada.

I sedili, ora più ergonomici, offrono un supporto migliore nei lunghi viaggi. Trovo sempre troppo duro il rivestimento del volante delle Subaru, anche se è realizzato in pelle sembra sempre plastico e scivoloso, poco premium al tatto.

Uno dei punti di forza della Forester è il comfort di marcia. Le sospensioni assorbono bene le asperità e la seduta rialzata offre un'ottima visibilità. Il servosterzo elettrico variabile migliora la precisione in curva e il feeling di guida risulta più naturale.

Tuttavia, il rollio in curva è più accentuato rispetto alla Mazda CX-5 (qui la prova), per esempio, più votata al dinamismo, ma non mi mette mai a disagio e apprezzo lo sforzo degli ingegneri giapponesi nel cercare il massimo bilanciamento dei pesi.

Gli ingegneri Subaru hanno prestato molta attenzione al comfort acustico: il motore è ben isolato e l’ottimizzazione dell'aerodinamica migliora anche la silenziosità di marcia.

La trazione integrale Symmetrical AWD Drive oltre a mantenere fede al nome applica anche il torque vectoring per evitare il sottosterzo e mantenere sempre una traiettoria pulita e lineare. Il motore boxer, poi, piatto come una sogliola, contribuisce a mantenere basso il baricentro.

Come tutte le Subaru, anche Forester mantiene una delle migliori capacità off-road tra i SUV di segmento C, seconda solo a modelli più specialistici come Jeep Cherokee.

Il sistema X-Mode permette di affrontare terreni accidentati con maggiore sicurezza, regolando automaticamente la risposta del motore e del cambio per garantire la massima trazione.L’altezza minima da terra di 22 centimetri, poi, aiuta a superare anche passaggi non facili.

Subaru Forester 2025 in un passaggio off-road non facile

Sicurezza: ora tre occhi vigilano sulla strada

Alla sicurezza attiva data dalla sua trazione integrale Symmetrical AWD, Il SUV 4x4 di Subaru aggiunge anche una completa dotazione di ADAS.

Il cuore è un sistema di telecamere originale che forniscono una visione stereo del traffico. L’EyeSight di ultima generazione è stato aggiornato con un'ulteriore telecamera grandangolare che migliora la visione della strada: il sistema di frenata automatica d’emergenza ora è più efficace nel riconoscere pedoni e ciclisti, aumentando la sicurezza nei contesti urbani e si è dimostrato durante la mia prova piuttosto affidabile, evitando falsi allarmi e frenate per false emergenze (come capita con altri sistemi).

Tra gli ADAS, trovo il cruise control adattivo con mantenimento di corsia, che monitora la strada e incrocia i dati con la posizione sulla mappa e i segnali stradali, e il riconoscimento del livello di attenzione del guidatore che, oltre a intervenire in caso di distrazione o di sonnolenza, riconosce fino a cinque piloti registrati impostando automaticamente i parametri scelti da ogni pilota.

Se l’Eyesight individua un rischio di tamponamento e la frenata di emergenza non è sufficiente c’è anche l’Autonomous Emergency Steering che verifica gli spazi ai lati dell’auto e, se possibile, agsce sul volante in autonomia per evitare l’ostacolo.

Subaru Forester 2025, volante e strumentazione

La Subaru Forester 2025 si confronta con avversarie di alto livello. Mazda CX-5 a parte, anch’essa con un mild hybrid, ognuna propone una formula originale della elettrificazione del motore termico, con ottimi risultati in termini di prestazioni e consumi.

Nella tabella abbiamo confrontato le versioni ibride e AWD, con la trazione sulle quattro ruote.

Modello Motore Potenza

(CV) Consumi

medi (l/100 km) Lunghezza

(cm) Prezzo base Subaru Forester 2.0 MHEV 136 8,1 467 41.950 Toyota RAV4 HV 2.5 HEV 222 5,8 460 44.400 Honda CR-V 2.0 e:HEV 184 6,5 471 51.900 Mazda CX-5 2.0-G MHEV 165 7,0 458 46.170 Nissan X-Trail e-Power 1.5 HEV 213 6,2 468 43.600

Conclusioni del confronto

Subaru Forester 2025

PRO: Trazione integrale permanente (AWD), ottime capacità off-road, sicurezza ai vertici con sistemi ADAS avanzati, affidabilità Subaru, abitacolo spazioso.

CONTRO: Consumi più alti rispetto ai full hybrid, prestazioni su strada non particolarmente brillanti, infotainment meno avanzato rispetto alla concorrenza.

PER CHI?: Chi desidera un SUV robusto e sicuro, con una vera trazione integrale adatta a ogni condizione climatica e terreno.

Subaru Forester 2025 impegnato in un guado

Honda CR-V e:HEV AWD

PRO: Motore full hybrid con trazione integrale, interni più curati, consumi migliori.

CONTRO: Meno capacità off-road, prezzo più elevato.

PER CHI?: Chi vuole un SUV spazioso e confortevole con una motorizzazione più moderna.

Il test drive della Honda CR-V hybrid

Mazda CX-5 AWD

PRO: Guida più dinamica, materiali interni di qualità superiore, dimensioni più compatte

CONTRO: Consumi di poco inferiori a Forester, meno spazio posteriore.

PER CHI?: Chi cerca un SUV più orientato alla guida su strada e con un’ottima trazione integrale.

Nissan X-Trail Tekna: impegnata in un piccolo guado

Nissan X-Trail e-POWER AWD

PRO: Sistema e-POWER con motore elettrico alle ruote e generatore a benzina, guida fluida e silenziosa, trazione integrale intelligente.

CONTRO: Consumi più alti rispetto al full hybrid Toyota, ma competitivo con Honda, peso elevato.

PER CHI?: Chi cerca un SUV spazioso con un sistema elettrificato innovativo, senza necessità di ricarica esterna, e una buona trazione in condizioni difficili.

Nuova Toyota Rav4 Adventure: motore ibrido da 222 CV e trazione integrale

Toyota RAV4 Hybrid AWD

PRO: Sistema ibrido full molto efficiente, motore più potente, infotainment moderno.

CONTRO: Non ha la trazione integrale permanente della Forester, meno spazio a bordo.

PER CHI?: Chi cerca efficienza e prestazioni migliori su strada senza necessità di un vero fuoristrada.

In sintesi:

Se vi serve un SUV ibrido super efficiente, Toyota RAV4 è la scelta migliore.

Se volete un SUV spazioso, ma full hybrid, Honda CR-V può fare al caso vostro.

Se preferite piacere di guida e finiture superiori, Mazda CX-5 è più indicata.

Se cercate un sistema ibrido innovativo con trazione integrale intelligente, Nissan X-Trail e-POWER è un’opzione valida.

Se invece volete un SUV con trazione integrale permanente, robusto e affidabile in ogni condizione, Subaru Forester 2025 resta la più sensata.

Guarda qui sotto un video con le caratteristiche principali della nuova Forester.

Unica scelta per la motorizzazione mild hybrid e quattro allestimenti: Free, Style, Adventure e Premium. La Subaru Forester 2025 parte da 38.000 euro nella versione Free, salendo fino a 48.450 euro per l'allestimento top di gamma Premium.

Unico anche l’optional, la vernice per 800 €, mentre la dotazione tecnica e tecnologica è condivisa dai quattro allestimenti con poche differenze funzionali a partire dal lvello Style (43.950 euro), come la misura dei cerchi (da 18” per tutte eccetto Premium che monta cerchi da 19”), il navigatore (esclusiva di Premium) e lo specchio fotocromatico (per tutte eccetto per Free). Il tetto apribile è esclusivo di Adventure e Premium.

Con 2.000 € di differenza, Style aggiunge all’allestimento Premium gli abbaglianti automatici, il portellone motorizzato hands-free, i vetri posteriori oscurati, lo specchio fotocromatico, i sedili anteriori a regolazione elettrica e il Multi View Monitor con telecamere sui quattro lati.

Da Style in poi cambiano soprattutto i dettagli estetici, come i cerchi da 18” neri e i tappetini e il rivestimento dei sedili waterproof di Adventure, i sedili rivestiti in pelle, riscaldabili anche i posteriori, e i mancorrenti sul tetto basi di Premium, e i sedili a regolazione manuale di Free. Il volante è riscaldabile per Adventure e Premium (scopri di più sul listino prezzi ufficiale).

Subaru Forester 2025, la ruota da 19'' distingue l'allestimento Premium

La Subaru Forester 2025 resta un SUV solido, sicuro e molto capace in fuoristrada. Ha dalla sua l’allure a suo modo esclusiva di Subaru che rende fedeli i suoi clienti al marchio. Tuttavia, il powertrain mild hybrid appare ormai datato rispetto alla concorrenza, Subaru dovrebbe valutare una full hybrid per competere ad armi pari con Toyota, Nissan e Honda.

In sintesi, la Forester è perfetta per chi cerca un SUV pratico e sicuro con una vera trazione integrale. Se però le prestazioni e i consumi sono prioritari, le alternative ibride full potrebbero risultare più convincenti.

Scopri l'offerta lancio della Subaru Forester 2025 sul sito ufficiale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da M.A. Corniche, 30/03/2025