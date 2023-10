Subaru Brz: arriva la versione Touge. Ecco cosa cambia

Che la passione per l'automobilismo abbia sempre alimentato l'anima di Subaru è cosa nota. E la loro ultima creazione, sebbene arrivi in un periodo di grande incertezza e contrasto all'automobile con motore a combustione, ne è la miglior testimonianza. Si chiama BRZ Touge 峠, ed è un gioiello dell'ingegneria automobilistica giapponese che incarna l'essenza stessa del marchio, portando le prestazioni e il design a nuovi livelli di eccellenza. Ma per soli 60 appassionati (e fortunati), visto che questo è il numero di esemplari che verranno distribuiti ufficialmente nel nostro Paese. La BRZ è da tempo un'icona tra le sportive compatte e leggere: la Touge 峠 ne aumenta ulteriormente il prestigio, senza perdere la sua identità di base. Continua a sfoggiare il celebre motore boxer e la trazione posteriore che l'hanno resa famosa, oltre ovviamente al cambio manuale. Minimo il guadagno in termini di prestazioni, ma cresce l'attenzione per l'estetica.

La vista dall'alto della nuova BRZ

''PASSO DI MONTAGNA'' Il nome ''Touge 峠'' può essere tradotto con ''passo di montagna'' e affonda le sue radici negli anni '80 in Giappone. Inizialmente associato a sfide tra piloti su tortuosi percorsi montani, oggi rappresenta la quintessenza della guida. Di fatto va ad identificare un legame profondo tra il pilota e la sua vettura, un'esperienza di guida in cui ogni curva e accelerazione è avvertita in modo intenso, quasi personale. Potremmo semplificare come un'esaltazione della pura passione per l'arte di guidare. Ogni dettaglio della Touge 峠 è stato realizzato su misura per questa specifica versione. A partire dai cerchi in lega OZ Racing, fabbricati in Italia, che presentano un distintivo design a sei razze sdoppiate e pesano soltanto 8,7 kg. Il color oro si abbina alla carrozzeria Blue Pearl, risultando in un contrasto cromatico d'effetto. Completano la dotazione i terminali di scarico Supersprint personalizzati e un kit estetico STI composto da splitter anteriore, minigonne e under spoiler posteriore, completato da accessori ufficiali Subaru quali gli inserti a contrasto nelle prese d'aria, il diffusore e lo spoiler posteriori, e i tappetini in velluto. Il nome di questa serie limitata e il numero identificativo di ciascun esemplare sono impressi nel battitacco.

Il motore è un Boxer da 234 CV

PRESTAZIONI NOTEVOLI Le prestazioni della BRZ Touge 峠 sono analoghe a quelle della BRZ di seconda generazione (e della gemella diversa Toyota GR86, qui la prova). Il motore è il noto boxer aspirato da 2,4 litri che eroga ben 234 CV e 250 Nm di coppia. Potenza che si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e in 226 km/h di velocità massima. Il design aerodinamico è stato attentamente studiato per massimizzare la stabilità e la maneggevolezza, riducendo al minimo le turbolenze. Inoltre, la rigidità del telaio è ottimizzata per garantire una risposta precisa alle richieste del conducente, offrendo un'esperienza di guida la più coinvolgente e comunicativa possibile. Con la BRZ Touge 峠, Subaru ha voluto realizzare un progetto che incarnasse la passione per la guida, con una storia radicata nei passi di montagna e una dedizione all'eccellenza tecnica e meccanica che è ormai proverbiale. Come anticipato, purtroppo arriva in un momento storico infelice, perché auto con queste caratteristiche sono sempre più rare. E non certo per colpa degli automobilisti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/10/2023