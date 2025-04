Subaru Trailseeker: svelato il nuovo SUV elettrico pensato per il fuoristrada

La nuova Subaru Trailseeker, è il secondo modello 100% elettrico della casa automobilistica giapponese dopo la nota Solterra.

Rientra in un piano che prevede il lancio di otto veicoli BEV (Battery Electric Vehicle) entro il 2028.

Trailseeker si inserisce nel segmento dei SUV elettrici con un'impostazione fortemente votata all'off-road, come il nome stesso suggerisce. Scopri di seguito tutte le caratteristiche.

Subaru Trailseeker 2025 in fuoristrada

Frontale e fari ridisegnati

Il nuovo frontale della Trailseeker introduce un’estetica moderna e aggressiva. La firma luminosa integra il logo Subaru con sei stelle retroilluminate, elemento visivo che contribuisce a creare un’identità forte e riconoscibile anche di notte.

Dettagli e cerchi inediti

Sul retro, la decorazione del portellone e il logo tridimensionale offrono un impatto visivo importante. I cerchi dedicati completano il look di un SUV che vuole distinguersi su strada e in off-road.

Abitacolo ampio e pavimento piatto

L’interno del SUV elettrico a trazione integrale Subaru Trailseeker è progettato per offrire il massimo comfort. Il pavimento completamente piatto incrementa l’abitabilità, specialmente per i passeggeri posteriori. L’atmosfera è ariosa e luminosa grazie alla distribuzione intelligente degli spazi.

Infotainment da 14 pollici

Al centro della plancia si trova uno schermo touch da 14 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema infotainment garantisce connettività avanzata e un’interfaccia intuitiva, per gestire in modo rapido sia la navigazione sia l’intrattenimento.

Subaru Trailseeker 2025, interni e schermo da 14'' dell'infotainment

Due motori elettrici per una trazione integrale simmetrica

La Subaru Trailseeker è equipaggiata con due motori elettrici — uno per asse — che insieme erogano circa 375 CV. Il sistema garantisce una trazione integrale permanente, fedele alla tradizione tecnica del marchio.

Capacità di traino e guida in condizioni estreme

Il nuovo SUV elettrico SUbaru 2025 offre una capacità di traino fino a 1.600 kg, sottolineando il suo potenziale non solo come mezzo per il tempo libero ma anche come veicolo da lavoro.

A supporto della guida in condizioni impegnative troviamo il sistema X-MODE a doppia modalità, il controllo della trazione Grip Control e il Downhill Assist Control, che regola automaticamente la velocità in discesa.

Tecnologia adattiva per la stabilità su strada e in fuoristrada

Trailseeker 4x4 elettrico integra sospensioni progettate ad hoc e un sistema di trazione che si adatta dinamicamente alle condizioni del terreno.

Sensori anteriori e posteriori monitorano costantemente accelerazioni, frenate e curve, regolando la distribuzione della coppia per mantenere stabilità e controllo.

Questa tecnologia è pensata per garantire un’esperienza di guida fluida, sicura e prevedibile su qualsiasi superficie e potrebbe persino rendere il fuoristrada elettrico Subaru più efficace della collaudata Forester 2025.

EyeSight: 30 anni di evoluzione tecnologica

A bordo della Subaru Trailseeker non manca il sistema di assistenza alla guida EyeSight, punto di forza del marchio giapponese. Sviluppato in oltre trent’anni, include funzionalità come:

Cruise control adattivo.

Frenata automatica d’emergenza.

Mantenimento attivo della corsia.

Stabilità, controllo e reattività in tempo reale

Grazie all’interazione tra i sistemi di sicurezza attivi e la trazione integrale simmetrica, il veicolo reagisce in tempo reale a condizioni di rischio, riducendo il margine d’errore umano e aumentando il livello complessivo di sicurezza.

Subaru Trailseeker, il nome sul portellone

Specifica Dettaglio Motori elettrici Due, uno per asse Potenza complessiva Circa 375 CV Altezza da terra 21 cm Trazione Integrale simmetrica Capacità di traino Fino a 1.600 kg Funzioni off-road X-MODE, Grip Control, Downhill Assist Sistema sicurezza EyeSight avanzato

Che tipo di trazione ha la Subaru Trailseeker?

La Trailseeker utilizza una trazione integrale simmetrica con due motori elettrici indipendenti, posizionati sugli assi anteriore e posteriore.

Quanta potenza sviluppa il SUV elettrico Trailseeker?

Il sistema elettrico sviluppa una potenza combinata di circa 375 cavalli.

La Trailseeker è adatta all’off-road?

Sì, il veicolo è stato progettato per affrontare percorsi fuoristrada grazie a un'altezza da terra di 21 cm e a tecnologie come X-MODE e Grip Control. Del resto, anche la sorella Solterra ha dato buona prova nella guida off-road.

Qual è la capacità di traino della Subaru Trailseeker?

Può trainare fino a 1.600 kg, il che la rende adatta anche per utilizzi lavorativi o sportivi.

Quali sistemi di assistenza alla guida sono presenti?

Trailseeker è dotata del sistema EyeSight con cruise control adattivo, frenata automatica e altri dispositivi avanzati di sicurezza.

Il sistema infotainment supporta smartphone?

Sì, il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ed è dotato di un touchscreen da 14 pollici.

Per ulteriori approfondimenti, visita il sito ufficiale Subaru.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/04/2025