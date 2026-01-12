iCAUR svela V27, il SUV range extender con design “evergreen” e super tecnologia

Nato all’interno del gruppo cinese Chery, iCAUR è un brand strategico globale che si basa su un principio chiaro: il design classico può evolversi senza perdere identità (guarda la homepage di iCAUR).

iCAUR, il nuovo marchio globale di Chery

Il marchio cinese sviluppa veicoli elettrificati pensati per una nuova generazione di automobilisti, integrando tecnologie avanzate e soluzioni orientate alla mobilità sostenibile (guarda iCAUR V23).

iCAUR V27: il marchio del gruppo cinese Chery fa debuttare in Europa il SUV range extender

V27, il SUV che incarna la filosofia iCAUR

Il V27 rappresenta al meglio la visione del costruttore. Questo SUV di grandi dimensioni, presentato al Salone Internazionale dell’Auto di Guangzhou, si distingue per uno stile “evergreen” caratterizzato da linee squadrate, fari rotondi e superfici morbide, che ricordano da vicino la silhouette di un iconico off-road inglese (a voi scoprire quale). Con oltre 5 metri di lunghezza e un passo di 2,9 metri, offre una presenza su strada solida e imponente.

iCAUR V27: lo sport utility cinese ha linee classiche ma tecnologia di bordo avanzata

Interni hi-tech e spazio a bordo

L’abitacolo è dominato dallo Stellar Cockpit, un ambiente tecnologico e luminoso grazie al doppio tetto panoramico e al tetto flottante. I sedili posteriori ampi e la disposizione degli spazi garantiscono comfort e versatilità, ideali anche per i lunghi viaggi.

Range extender e trazione integrale intelligente

Il cuore tecnico del V27 è il sistema Golden REEV, un range extender con efficienza termica del 45,8%. La batteria da 34,3 kWh consente fino a 156 km in modalità elettrica e oltre 1.000 km complessivi. Il doppio motore permette uno scatto da 0 a 100 km/h in circa cinque secondi, mentre la trazione i-AWD assicura buone prestazioni sia su strada sia in fuoristrada.

iCAUR V27: autonomia elettrica fino a 156 km e complessiva che supera i 1.000 km

Verso l’Europa dal 2026

Previsto in Europa dal 2026, iCAUR V27 punta a intercettare la crescente domanda di SUV elettrificati, soprattutto nelle città soggette a normative sulle emissioni sempre più restrittive. Le dimensioni generose e la predisposizione per accessori outdoor lo rendono adatto anche agli amanti dell’avventura. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV cinese? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2026