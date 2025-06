Subaru Rex: c'è un ibrido con range extender nel futuro delle Pleiadi?

C'è un nuovo motore ibrido con range extender nel futuro di Subaru? In Italia nel prossimo futuro - meglio dirlo subito - la risposta è no, ma in Giappone la casa delle Pleiadi ha appena mostrato nuova Subaru Rex per il mercato locale: scopriamo insieme com'è fatta.

Il sistema e-Smart Hybrid di Subaru Rex è del tipo con range extender

A distinguere la Rex dal resto della produzione Subaru attuale, che vede già in gamma modelli ibridi come Crosstrek e Forester, e pure 100% elettrici come Solterra, è appunto il motore.

Sotto al cofano della Rex troviamo infatti ciò che la casa giapponese chiama e-Smart Hybrid, con un motore a benzina da 1,2 litri, 80 CV e 105 Nm ad alimentare il sistema ibrido (facendo così da range extender, appunto), e un motore elettrico di trazione che sviluppa 105 CV e 170 Nm di coppia: che sono poi i dati di targa del veicolo.

L'interno con guida a destra dimostra che Subaru Rex è per ora destinata al solo mercato giapponese

Per ora questo powertrain è installato su un corpo vettura compatto e leggero, visto che si parla di 1.060 kg. La vettura, però, non sarebbe del tutto inedita, vista la strettissima parentela con altri modelli in vendita sul mercato asiatico, come Toyota Raize e Perodua Ativa, di cui Rex può considerarsi il rebranding.

Subaru non ha ancora comunicato dettagli riguardo al pacco batterie del modello, ma dichiara un consumo di 3,5 l/100 km. I volumi previsti sono ridotti: si punta a vendere 220 unità al mese in Giappone.

E lo ribadiamo: non esiste alcuna intenzione di introdurlo in Europa: ecco perché non avrebbe senso tradurre i prezzi già comunicati per il mercato interno (che comunque partono da poco più di 12.000 euro).

Gli interni di Subaru Rex accolgono fino a 5 passeggeri

Cos’è la Subaru Rex e-Smart Hybrid?

La Subaru Rex e-Smart Hybrid è un SUV compatto venduto in Giappone con motorizzazione ibrida a range extender, che combina un motore benzina 1.2 da 80 CV con un motore elettrico da 105 CV.

Quali sono i consumi della Subaru Rex e-Smart Hybrid?

Il consumo dichiarato per la Subaru Rex e-Smart Hybrid è di 3,5 litri per 100 chilometri, grazie al peso contenuto e al sistema ibrido ottimizzato.

La Subaru Rex sarà venduta in Italia?

No, al momento Subaru non prevede di commercializzare la Rex e-Smart Hybrid in Europa o in Italia; il modello è destinato esclusivamente al mercato giapponese.

Quali sono le differenze tra Subaru Rex e Toyota Raize?

La Subaru Rex condivide la piattaforma con la Toyota Raize e la Perodua Ativa.

13/06/2025