Nuova Volkswagen Golf elettrica, un teaser ci offre un primo assaggio

Questo è un primo, primissimo assaggio della nuova Volkswagen Golf 9 che arriverà tra alcuni anni. Durante un meeting aziendale a Wolfsburg, il marchio tedesco ha mostrato ai dipendenti un bozzetto in cui si vede la sagoma laterale della nuova Golf. Modello che da quanto sappiamo dovrebbe essere 100% elettrico e poggiare sulla nuova piattaforma SSP (Scalable Systems Platform). Si chiamerà ancora solamente Golf? Vista la recente scelta di nomi per i modelli elettrici, è possibile che alla fine la nuova compatta possa chiamarsi ID. Golf. In ogni caso, ci sarà tempo per scoprirlo dato che il debutto non dovrebbe avvenire prima del 2028.

Come sarà la nuova Golf elettrica?

Il fatto che Volkswagen abbia deciso di mostrare il teaser della fuura generazione della Golf ai dipendenti non fa altro che rimarcare l'importanza di questo modello. Il bozzetto, comunque, non svela nulla di particolare. In ogni caso, possiamo capire che il nuovo modello continuerà a presentare uno stile simile a quello attuale. Del resto, la casa automobilsitica punta a preservare quei tratti distintivi che rendono riconoscibile la Golf e che ne hanno decretato il successo nel tempo. Potebbero invece cambiare leggermente le proprozioni dato che la piattaforma SSP è nata per sfruttare al massimo i vantaggi delle motorizzazioni elettriche. Dunque, la nuova Golf elettrica potrebbe caratterizzarsi per sbalzi più corti.

Troppo presto, invece, per parlare delle motorizzazioni dato che la vettura potrà contare su nuovi motori e batterie. Tutavia, possiamo immaginare che potrà sfruttare i vantaggi della nuova architettura software in fase di sviluppo grazie alla partnership con Rivian. Nulla sarà lasciato al caso dato che la Golf è da sempre centrale nei piani di Volkswagen e lo sarà anche in fututo quado l'offerta sarà sempre più spostata sulle auto elettriche.

Il destino della Golf 8

Della nuova Golf elettrica ci sarà modo di saperne di più. Intanto, l'attuale modello continuerà ad andare avanti sebbene, come già preannunciato da Volkswagen, dal prossimo anno la produzione sarà spostata in Messico. Dunque, la Golf 8 rimarrà sul mercato ancora un po'. Arriverà magari un nuovo aggiornamento per prolungarne ulteriormente la vita ed affiancarla, almeno all'inizio, alla nuova generazione 100% elettrica? Al momento non lo sappiamo ma probabilmente molto dipenderà da come evolverà il mercato delle BEV nei prossimi anni.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026