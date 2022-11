E se la Golf fosse solo elettrica? Potrebbe tornare in una variante ID. anche GTI

Il futuro resta incerto, ma una versione BEV può essere la soluzione per tenere in vita un modello fra i più amati dagli automobilisti. Vediamo come

VW GOLF, CHE FINE FARÀ? Non più tardi di tre mesi fa, voci dal quartier generale di Volkswagen avevano fatto temere il peggio sul destino della Golf. Le parole del CEO Thomas Schäfer lasciavano poche speranze alla berlinetta, che ha letteralmente fatto la storia della Casa tedesca. La pressione causata dall’onda elettrica sembra troppo forte anche per un cavallo di razza come la compatta due volumi di Wolsburg, legata indissolubilmente all’epoca dei motori endotermici e il de profundis sembrava già scritto. Insomma, una ipotetica Golf di nona generazione non rientrava nei piani industriali del colosso tedesco. Tuttavia, oggi, un raggio di luce ha illuminato il futuro dell’iconica automobile, sotto forma delle parole pronunciate nuovamente dal capo di Volkswagen, che sembrano parzialmente ritrattare quanto detto. In effetti, se è vero che il destino della Golf pare minato dall’avanzata dei modelli a zero emissioni, in una recente intervista ai media inglesi, il CEO ha ipotizzato che ci potrebbe essere una soluzione alternativa.

Volkswagen Golf GTI: il logo rosso resterà secondo il CEO Thomas Schäfer LE PAROLE DEL CAPO DI VOLKSWAGEN Come ha osservato, “Non rinunceremmo al nome Golf, in nessun modo”. Schäfer ha continuato spiegando: “Abbiamo marchi iconici, Golf e GTI. Sarebbe folle lasciarli morire abbandonandoli. Però, i nomi potrebbero cambiare leggermente poiché c'è una connessione con VW e ID. (i modelli elettrici n.d.r.)”, quindi l’auto di nuova generazione potrebbe potenzialmente diventare ''ID. Golf”.

Volkswagen Golf GTI: potrebbe arrivare una elettrica ID. Golf GTISPAZIO ALL’ELETTRICITÀ Detto questo, naturalmente, ciò pone la questione su cosa accadrà all’attuale ID.3 simile nelle dimensioni alla Golf. Schäfer sostiene che ci sarebbe spazio per entrambi i modelli da vendere uno accanto all'altro. “La ID.3 non è mai stata una sostituta della Golf, è più una Golf Plus”. Per chi non conoscesse il modello, la Golf Plus era un’auto simile a una monovolume, costruita tra il 2004 e il 2014 e adesso sostituita dalla Golf Sportsvan. La Golf potrebbe inserirsi sotto la ID. 3, mentre la ID. Golf GTI farebbe storia a sé, magari anche in variante supersportiva ID. Golf R.

Volkswagen Golf GTI: per adesso è previsto il restyling dell'ottava generazione PER ADESSO, OBIETTIVO RESTYLING DI GOLF 8 Ma per ora, eventuali stravolgimenti nella line up di Volkswagen sono lontani, visto che i tedeschi stanno lavorando sul restyling della Golf attuale e questa ottava generazione dovrebbe rimanere in vendita per altri cinque o sei anni. L'ipotesi più concreta, quindi, è che l’iconica sigla GTI potrebbe realmente comparire su una futura Golf elettrica poiché l'Unione Europea ha confermato di essere pronta a vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035.

