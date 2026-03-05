Volkswagen Tiguan a motore termico: doppio ritocchino in vista per durare fino al 2035 (e oltre)

C'è una notizia che farà felici gli automobilisti affezionati al motore termico: Volkswagen Tiguan non ha nessuna intenzione di andare in pensione presto. Anzi, Wolfsburg ha già pianificato per lei un futuro lungo e articolato, scandito da ben due aggiornamenti che ne allungheranno la vita commerciale almeno fino al 2035.

A rivelarlo è stata Daniela Cavallo, presidente del Consiglio di fabbrica di Volkswagen, durante la prima riunione del 2026: per Tiguan — il SUV compatto più venduto della casa tedesca — sono in programma «due aggiornamenti di prodotto estesi» fissati rispettivamente per il 2028 e il 2031. Parole precise, che lasciano poco spazio all'interpretazione.

Cambio di strategia industriale

La prassi nel mondo dell'auto prevede un solo restyling di metà ciclo prima che un modello venga gradualmente sostituito. Tiguan rompe gli schemi e si prepara a riceverne due, entrambi sulla piattaforma MQB Evo su cui è basato il modello attuale.

Si tratta evidentemente di una scelta strategica dettata dal mercato, che ostacola la diffusione dell'elettrico e che ha costretto tutti i costruttori a decisi ripensamenti.

Inversioni di rotta che non possono prescindere da un'attenzione particolare agli investimenti, visti i costi (mai rientrati) per sostenere una rivoluzione elettrica al ralenti. E in quest'ottica, costa certo di meno aggiornare un modello che metterne in cantiere uno inedito.

Volkswagen Tiguan, la scritta sul portellone

Due facelift, non uno

Il primo aggiornamento, atteso per il 2028, dovrebbe portare in dote una tecnologia di bordo più al passo con i modelli più recenti del gruppo: aspettati un ritorno ai comandi fisici — tendenza sempre più marcata in casa VW — abbinati a un software più maturo e reattivo.

Sul fronte estetico, le modifiche saranno probabilmente contenute: paraurti rivisti, nuove firme luminose a LED, qualche inedita tinta e cerchi aggiornati.

Il secondo facelift, quattro anni più tardi, arriverà a circa otto anni dal debutto della generazione attuale e dovrebbe essere più incisivo sul piano stilistico, per mantenere Tiguan competitiva in un segmento — quello dei SUV compatti — dove la concorrenza non dorme mai.

Anche le motorizzazioni riceveranno attenzione: un'elettrificazione più spinta sarà probabilmente necessaria per rispettare le normative sulle emissioni europee, sempre più stringenti.

Un'aspettativa di vita invidiabile

Pianificare un restyling significativo addirittura nel 2031 significa garantire alla Tiguan termica una longevità fuori dal comune. La roadmap tracciata da Volkswagen si allinea perfettamente con l'intenzione del gruppo di mantenere in listino i motori a combustione in Europa fino alla metà del prossimo decennio.

Proprio fino a quel 2035 che per molti costruttori rappresenta ancora un orizzonte nebuloso, per Tiguan, invece, sembra già tutto scritto. E non è una brutta storia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/03/2026