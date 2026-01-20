Volkswagen ID.3 verso il 2026: con il secondo restyling cambiano design, interni e batterie

Vi ricordate lo scandalo Dieselgate? Era il caso che aveva coinvolto Volkswagen sui valori truccati sulle emissioni inquinanti dei modelli a gasolio. La casa di Wolsburg (guarda la homepage di Volkswagen) ne è uscita a fatica, ma quel putiferio è stata la chiave di volta per intraprendere un deciso cambio di rotta verso l’elettrico, sviluppando l’architettura MEB dedicata ai veicoli BEV.

Volkswagen ID.3 la prima elettrica della nuova era

Il primo modello a sfruttarla è stata la Volkswagen ID.3, presentata nel settembre 2019 e aggiornata con un primo restyling nel marzo 2023.

Volkswagen ID.3: in arrivo il secondo restyling dopo quello del 2023

Un secondo restyling previsto entro il 2026

Secondo le informazioni più recenti, la Volkswagen ID.3 è destinata a ricevere un secondo restyling entro la fine del 2026, decisamente più incisivo rispetto al precedente. I prototipi avvistati su strada mostrano un design riconducibile al nuovo corso “Pure Positive”, che debutterà su modelli come ID. Polo (guarda la nuova VW ID. Polo) e ID. Cross.

Volkswagen ID.3: per il 2026 nuovo look influenzato dalla nuova ID. Polo

Design esterno: evoluzione mirata

Nonostante un efficace camuffamento, emergono influenze stilistiche evidenti dalla futura ID. Polo, soprattutto nel disegno dei fari anteriori e nella firma luminosa. Il paraurti anteriore risulta ancora ben nascosto, mentre fiancate e parte posteriore sembrano sostanzialmente invariate. È probabile che ulteriori elementi definitivi vengano svelati nelle fasi avanzate dei test.

Interni più pratici e meno touch

All’interno, la berlina compatta elettrica dovrebbe seguire l’impostazione della ID. Polo, con un ritorno ai comandi fisici. Accanto allo schermo centrale dell’infotainment da 12,9 pollici, sono previsti pulsanti dedicati al climatizzatore, un controller rotativo e vere rotelline sul volante. Il quadro strumenti resta digitale, con display da 10,25 pollici.

Volkswagen ID.3: sotto il vestito troveremo nuove batterie e autonomia oltre i 600 km

Batterie, autonomia e prezzi

Tra le novità più rilevanti figurano nuove celle per la batteria e l’introduzione di una soluzione al litio-ferro-fosfato, più economica. Questa scelta permetterà a Volkswagen di ridurre il prezzo d’accesso di uno dei BEV più diffusi in Europa, in risposta alla crescente concorrenza dei costruttori cinesi. L’autonomia dichiarata supera i 605 km nel ciclo combinato WLTP.

Volkswagen ID.3: motori fino a oltre 320 CV di potenza e probabile nuovo nome in arrivo

Motorizzazioni e possibili cambi di nome

Dal 2026, per il mercato tedesco, la ID.3 sarà disponibile con motori APP 310 e APP 550, con potenze comprese tra 168 e 322 CV, esclusivamente a trazione posteriore. Dalle stanze dei bottoni di Wolsburg arrivano voci anche di un possibile cambio di nome in ID. Golf, ipotesi coerente con la futura elettrificazione totale della Golf Mk9 prevista entro la fine del decennio. Sarà vero? Cosa ne pensate della nuova ID.3 e della prossima Golf BEV? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2026