Nuova Volkswagen T-Roc 2026 in prova e in offerta al porte aperte. Ecco quando

Scopri la nuova Volkswagen T-Roc 2026: l'Open Weekend è il 24-25 gennaio, con prove su strada e offerte speciali

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, i concessionari Volkswagen di tutta Italia aprono le porte al pubblico per far provare su strada la nuova T-Roc, la compatta SUV più venduta negli ultimi anni della casa di Wolfsburg.

Volkskwagen T-Roc 2026

Design inedito e interni più accoglienti

Completamente rinnovata nello stile e nella tecnologia, la T-Roc 2026 guadagna 12 cm in lunghezza, con più spazio per passeggeri e bagagli (475 litri con cinque posti occupati).

All’interno, la nuova T-Roc sfoggia una plancia ridisegnata con infotainment da 12,9 pollici di serie e illuminazione ambientale per creare un’atmosfera moderna e tecnologica, esaltata dalla strumentazione digitale.

Alla guida della nuova Volkswagen T-Roc 2026

Assistenza alla guida di nuova generazione

Basata sulla piattaforma modulare trasversale MQB evo, la nuova T-Roc guadagna aggiornamenti hardware e software di ultima generazione.

Tra le novità più interessanti, la guida autonoma di livello 2+ del nuovo Travel Assist, con cambi di corsia automatici e adattamento predittivo ai limiti di velocità.

La T-Roc, poi, parcheggia da sola con il nuovo Park Assist Pro, comandabile anche a distanza tramite smartphone. Completa il quadro delle novità l'allarme Exit Warning, che avvisa i passeggeri se ci sono pedoni, ciclisti o auto in avvicinamento quando aprono le portiere.

Nuova Volkswagen T-Roc 2026, il bagagliaio

Dotazioni di serie

La nuova T-Roc offre un pacchetto di serie piuttosto ricco, che include fin dal livello base:

Adaptive Cruise Control predittivo

Advanced Driver Activity Assist per rilevamento stanchezza

App-Connect Wireless per Android Auto e Apple CarPlay

Cerchi in lega Lima da 17″

Climatizzatore automatico Climatronic

Digital Cockpit 10,25″

Fari LED con Light Assist

Front Assist con rilevamento pedoni e ciclisti

Keyless Go, Lane Assist, Park Pilot, retrocamera

Ricarica wireless per smartphone

Nuova Volkswagen T-Roc 2026, volante e strumentazione

Prezzi e offerte di lancio

La nuova T-Roc è disponibile esclusivamente con motori turbobenzina mild hybrid. Al lancio è proposta con il motore 1.5 eTSI mild hybrid declinato nelle versioni da 115 o 150 CV, entrambe con trazione anteriore e cambio DSG 7 rapporti. Scoprine pregi e difetti nella nostra prova su strada, che le mette a confronto.

Il listino italiano parte da 33.900 euro per la T-Roc Life 1.5 eTSI 115 CV DSG mild hybrid. In occasione dell’Open Weekend del 24 e 25 gennaio, Volkswagen propone una promo speciale:

29.900 euro con permuta

Oppure 5.000 euro di anticipo e 35 rate da 299 euro con Progetto Valore Volkswagen 36 mesi (TAN 5,99%, TAEG 7,09%).

Ulteriori dettagli e condizioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.volkswagen.it

