Volkswagen ID.4, ID.5 e ID.7 si aggiornano: nuovi motori, software e batterie LFP

Giornata importante per Volkswagen che oltre ad aver annunciato il prossimo arrivo del restyling della ID.3 che cambierà il nome in ID.3 Neo, ha comunicato una serie di novità che riguardano i modelli ID.4, ID.5 e ID.7. Cosa sta arrivando per questi modelli? Innanzitutto una serie di novità software che troveremo anche sulla nuova compatta elettrica. Inoltre, ci sono novità pure per quanto riguarda i motori ma andiamo con ordine.

Nuovo software

Innanzitutto è stato introdotto il nuovo sistema infotainment Innovision al cui interno è presente un nuovo app store attraverso il quale sarà possibile attivare o ampliare funzioni e servizi in modo digitale, flessibile e specifico per ogni veicolo. Inoltre, saranno messe a disposizione le più diffuse app per audio, streaming video, parcheggio, ricarica e gaming. Altra novità, su Volkswagen ID.4, ID.5 e ID.7 arriva come optional la chiave digitale. Dunque, sarà possibile aprire la vettura attraverso il proprio smartphone o smartwatch. La comunicazione avviene in modalità wireless, in modo simile ai processi di pagamento con uno smartphone. Basterà avvicinarsi alla vettura affinché si sblocchi.

Grazie al nuovo software di cui disporranno ID.4, ID.5 e ID.7, arriverà la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Significa che sarà possibile alimentare con l'energia della batteria dispositivi elettrici esterni come i monopattini. Le auto potranno erogare in uscita un massimo di 3,6 kW attraverso la presa interna con un adattatore, oppure utilizzando la porta esterna di ricarica.

Nuove versioni entry level

Novità anche per quanto riguarda motore e batteria. Volkswagen ID.4 e ID.5 Pure potranno adesso contare sul nuovo motore elettrico APP 350 in grado di erogare 140 kW (190 CV) e di offrire una coppia maggiore. Inoltre, riduce i consumi rispetto ai precedenti motori APP 310. Ciò consente, racconta la casa automobilistica, di aumentare l'autonomia dell'ID.4 fino a 40 km. Inoltre, arriva una nuova batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 58 kWh. Insomma, davvero tante novità. I dettagli delle disponibilità per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026