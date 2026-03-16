Volkswagen ID. Cross, adesso sappiamo quasi tutto del nuovo B-SUV elettrico (anche il prezzo)

La nuova Volkswagen ID. Cross sarà una delle più importanti novità 2026 che la casa automobilistica tedesca lancerà sul mercato. Adesso ne sappiamo qualcosa in più perché Volkswagen ha annunciato che il debutto ufficiale si terrà in autunno e che il nuovo B-SUV elettrico sarà proposto con un prezzo di partenza di 28.000 euro.

Ecco come sarà

Volkswagen ID. Cross

Poggerà sulla piattaforma MEB+, evoluzione della piattaforma MEB che ha fatta da base a tutti gli ultimi modelli elettrici del Gruppo Volkswagen e può essere vista come la versione elettrica della T-Cross. Anche le dimensioni saranno simili con una lunghezza di 4,15 metri, una larghezza di 1,79 metri e un'altezza di 1,58 metri. ID. Cross presenterà anche un passo di 2,6 metri. Condividendo gli ultimi dettagli sul B-SUV elettrico, Volkswagen ha mostrato una serie di scatti del nuovo modello ma tra foto spia e concept avevamo già capito molto sull'aspetto del nuovo SUV elettrico di segmento B. In ogni caso, a disposizione ci saranno cerchi da 17 a 20 pollici. Per quanto riguarda, invece, la capacità di carico, il bagagliaio offre 475 litri e davanti c'è pure un frunk da 22 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. Grazie alla barre sul tetto sarà possibile trasportare carichi fino a 25 kg di peso

Volkswagen non ha voluto svelare ancora gli interni ma la struttura dovrebbe essere molto simile a quanto offrirà la nuova ID. Polo. Dunque, strumentazione digitale da 10,25 pollici ed un ampio display per l'infotainment da circa 13 pollici. Lo stile non sarà minimalista in quanto il marchio tedesco offrirà alcuni pulsanti fisici per gestire in maniera intuitiva le più importanti funzioni dell'auto. Tra gli optional ci sarà anche un impianto audio Harman Kardon da 425 watt con dieci altoparlanti. Sempre tra gli optional, la funzione massaggio per i sedli anteriori.

Motori e autonomia

Volkswagen ID. Cross

Adesso sappiamo quasi tutto anche sulle motorizzazioni in cui sarà proposto il nuovo SUV elettrico. Il B-SUV avrà la trazione anteriore e sarà offerto in 3 versioni: Trend, Life e Style.

ID. Cross Trend: 85 kW (116 CV) e batteria da 37 kWh - 316 km di autonomia

ID. Cross Life e ID. Cross Style: 99 kW (135 CV) e batteria da 37 kWh - 316 km di autonomia

ID. Cross Life e ID. Cross Style: 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh - 436 km di autonomia

La velocità massima sarà di 150 km/h tranne che per il modello più potente che offrirà una velocità di punta pari a 160 km/h. La batteria più piccola è del tipo LFP (litio-ferro-fosfato), mentre quella di maggiore capacità è del tipo NMC (nichel-manganese-cobalto). Parlando della ricarica, l'accumulatore da 37 kWh può raggiungere una potenza in corrente continua fino a 90 kW (dal 10 all'80% in 27 minuti), mentre quello da 52 kWh fino a 105 kW (dal 10 all'80% in 14 minuti). Ci sarà anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permetterà di poter utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni fino ad una potenza di 3,6 kW.

Volkswagen ID. Cross

Ovviamente non mancherà un ampio e completo pacchetto ADAS ch offrirà la nuova generazione di Travel Assist per disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2. Non rimane quindi che attendere le ultime informazioni sul B-SUV prima della sua presentazione in autunno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026