E tre: anche per Volkswagen, un anno difficile. Il 2025 dei "big" europei

Utile operativo in calo del 54%. E all'orizzonte, maxi tagli al personale. Il 2025 del Gruppo VW a confronto con Stellantis e Renault

Quando tre indizi fanno una prova. Che l'auto europea attraversa una di quelle fasi... complicate.

Con la pubblicazione dei risultati finanziari di Volkswagen Group si chiude il ciclo dei bilanci 2025 dei tre grandi Gruppi automobilistici europei generalisti. Il quadro che emerge dal confronto con Renault e Stellantis racconta un anno complesso per tutto il settore, segnato da ristrutturazioni industriali, concorrenza globale sempre più intensa e costi elevati legati alla transizione energetica.

Dunque Wolfsburg ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 321,9 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2024. A cambiare in modo significativo è però la redditività: l’utile operativo è sceso a 8,9 miliardi, con un calo del -54%.

Gruppo Volkswagen, un 2025 impegnativo

Secondo Volkswagen, hanno inciso diversi fattori straordinari:

i costi di ristrutturazione;

di ristrutturazione; l’impatto dei dazi commerciali ;

; la crescente pressione competitiva sul mercato cinese.

Sul fronte industriale, Volkswagen ha comunque mantenuto volumi elevati con circa 9 milioni di veicoli consegnati a livello globale.

Per recuperare efficienza, il Gruppo ha annunciato un piano che include il lancio di oltre 30 nuovi modelli entro il 2027 e questa è la buona notizia. Una riduzione della forza lavoro in Germania che potrebbe arrivare a circa -50.000 posti entro il 2030 è invece la notizia meno buona.

Volkswagen vs Stellantis vs Renault

Guardando ai risultati complessivi del 2025, tra i Big Three dell'auto made in UE emergono analogie (le difficoltà), ma anche strategie e situazioni finanziarie differenti.

Renault Group ha mostrato una redditività operativa relativamente solida, con margini attorno al 6-6,5%. Il risultato netto è stato però influenzato da svalutazioni legate alla partecipazione in Nissan.

Stellantis, invece, ha registrato l’impatto più forte sul piano contabile. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una perdita netta superiore a 22 miliardi di euro, dovuta principalmente a circa 25 miliardi di svalutazioni e oneri straordinari collegati alla revisione della strategia industriale e alla transizione energetica.

Stellantis nel 2025 ha registrato oneri ''monstre''

Il confronto diretto tra i tre Gruppi mostra chiaramente le diverse dimensioni e le differenti condizioni finanziarie.

Ricavi 2025 Utile netto Veicoli venduti Volkswagen ~321,9 mld € (-0,8%) +6,9 mld € ~9 milioni (-0,2%) Stellantis ~153,5 mld € (-2%) -22,3 mld € ~5,4 milioni (+1%) Renault ~57,9 mld € (+3%) -10,9 mld € ~2,3 milioni (+3,2%)



La lettura incrociata dei bilanci 2025 mostra in definitiva come l’industria auto europea stia attraversando una fase di forte riassetto. Volkswagen resta di gran lunga il gruppo più grande per fatturato e volumi, Renault punta sull’efficienza e su nuovi mercati, mentre Stellantis affronta una profonda revisione industriale.

Per tutti, però, la sfida è la stessa: proteggere i margini mentre il settore accelera verso elettrificazione, nuove tecnologie e una concorrenza globale (traduzione: ''cinese'') sempre più aggressiva.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2026