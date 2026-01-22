La nuova Porsche 911 GT3 RS? Potrebbe addirittura essere turbo. Gli indizi

C’è qualcosa che non torna — o forse torna fin troppo bene — nelle foto spia dell’ultima Porsche 911 GT3 RS. Un prototipo fortemente camuffato della futura 992.2 è stato avvistato durante i test nel Nord Europa e, a guardarlo con attenzione, emergono dettagli che fanno pensare a uno scenario fino a poco tempo fa impensabile: una GT3 RS con turbocompressore.

A prima vista, il frontale sembra quasi identico al modello attuale. Ma è dietro che le cose si fanno interessanti. Il paraurti è stato ridisegnato, il diffusore appare più elaborato e ora presenta quattro pinne verticali invece di tre. Ancora più intriganti sono due nuove aperture ai lati dei terminali di scarico centrali, oltre a una zona sotto la fascia luminosa che sembra nascondere un ulteriore condotto d’aria.

Tutti segnali che portano nella stessa direzione: più esigenze di raffreddamento e un impianto di scarico diverso dal solito. Tradotto: qualcosa di più complesso rispetto a un semplice aspirato. E quando si parla di Porsche, questo spesso significa una cosa sola: turbo.

Porsche 911 GT3 RS 992.2, si prepara per la sfida Euro 7

Euro 7 e il dilemma GT3

Il contesto normativo è il vero elefante nella stanza. Le future norme Euro 7 stanno mettendo sotto pressione anche Porsche. Già nel 2024 Andreas Preuninger, responsabile della divisione GT, aveva lanciato un messaggio piuttosto chiaro: senza sovralimentazione o elettrificazione, una futura GT3 rischia di non essere omologabile in Europa.

Tempistiche? Più o meno “tra un paio d’anni”. Guarda caso, proprio quando è previsto il debutto della nuova 992.2 GT3 RS.

In un’intervista, Preuninger aveva ammesso che in Porsche si stanno valutando due strade: ibridazione o turbo. E, tra le righe, lasciava intendere che la seconda opzione fosse quella preferita. Una dichiarazione che oggi assume un peso molto diverso.

Porsche 911 GT3 RS 992.2, nuove prese d'aria suggeriscono bisogno di raffreddare... qualcosa

Turbo “soft”: la soluzione per salvare il DNA GT3?

Per Porsche la sfida è delicatissima: come rispettare le normative senza snaturare l’anima della GT3? La risposta potrebbe essere una sovralimentazione “leggera”, lontana dalle ponderose soluzioni ibride viste su altre supercar.

Tra gli scenari più credibili, spunta l’ipotesi di un sei cilindri boxer turbo da 3.6 litri, derivato dalla famiglia di motori già utilizzata sulla Carrera GTS t-hybrid. Un compromesso capace di garantire prestazioni elevate, emissioni più contenute e un peso inferiore rispetto a un full hybrid.

Le nuove prese d’aria sul prototipo, gli indizi acustici e le parole di Preuninger compongono un puzzle sorprendentemente coerente. Un sei cilindri turbo leggermente elettrificato potrebbe essere la chiave per quadrature il cerchio: Euro 7, potenza e fedeltà allo spirito GT.

Porsche 911 GT3 RS 992.2, il posteriore

Una rivoluzione concettuale per Porsche

Se la GT3 RS diventasse davvero turbo, non sarebbe solo un aggiornamento tecnico: sarebbe un cambio di paradigma. Finora la linea di demarcazione era chiara: GT3 per gli amanti dell’aspirato, GT2 per chi cercava la brutalità del turbo.

Una GT3 RS sovralimentata sfumerebbe questa distinzione, avvicinando il modello a una futura GT2 RS, che secondo i rumor dovrebbe adottare un powertrain plug-in hybrid basato su un boxer biturbo da 4.0 litri con potenze oltre i 1.000 CV.

Nuova Porsche 911 GT2 RS: la supercar avvistata durante i collaudi in pista

Aerodinamica e dettagli: piccoli cambiamenti, grandi effetti

Se il dibattito sul motore infiamma gli appassionati, le novità estetiche sono meno controverse ma altrettanto significative. La 992.2 GT3 RS dovrebbe affinare ulteriormente l’aerodinamica: nuovo paraurti posteriore, diffusore maggiorato, condotti d’aria aggiuntivi e terminali di scarico più grandi per un look ancora più aggressivo.

Non mancano fari posteriori in stile 992.2, prese d’aria sul cofano riviste e piccoli profili aerodinamici all’anteriore. Modifiche apparentemente sottili, ma studiate per migliorare flussi d’aria, raffreddamento e gestione dei gas di scarico.

In altre parole: ogni dettaglio racconta la stessa storia. E se gli indizi non mentono, la prossima GT3 RS potrebbe essere la Porsche più controversa — e interessante — degli ultimi anni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/01/2026