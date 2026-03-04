Volano i prezzi di benzina e diesel per la guerra in Iran: l'allarme del Codacons

Si impennano i prezzi dei carburanti alla pompa, con un pieno di benzina e diesel che costa sempre di più. Proseguono infatti i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, come diretta conseguenza dell’aumento delle quotazioni internazionali. L'ultimo rapporto di Staffetta Quotidiana mette in evidenza un quadro per nulla positivo che continua ad aggravarsi a causa della crisi in Iran. Nei prossimi giorni, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, diventando un vero e proprio salasso per la tasche dei consumatori.

Volano i prezzi di benzina e diesel

Nella giornata di ieri, il Brent ha superato quota 80 dollari al barile e contestualmente la quotazione del gasolio ha sfondato quota mille dollari la tonnellata e tradotto in euro corrisponde ad un valore che non si vedeva da ottobre 2023. Per questi motivi, continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa. Secondo l'ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della benzina self service si è attestato a quota 1,693 euro al litro (+19 millesimi, compagnie 1,702, pompe bianche 1,676). Il diesel self service è salito a 1,753 euro al litro (+25, compagnie 1,765, pompe bianche 1,731). Passando al servito, il prezzo medio della benzina è arrivato a 1,830 euro al litro (+17, compagnie 1,876, pompe bianche 1,745), mentre il diesel servito a 1,888 euro al litro (+23, compagnie 1,935, pompe bianche 1,799).

Andando avanti, abbiamo poi il Gpl servito a 0,691 euro al litro (+1, compagnie 0,701, pompe bianche 0,680), il metano servito a 1,404 euro al kg (+1, compagnie 1,415, pompe bianche 1,396) e il Gnl 1,227 euro al kg (-4, compagnie 1,236 euro al kg, pompe bianche 1,221 euro al kg). E sulle autostrade, com'è la situazione? Secondo il rapporto, benzina self service 1,787 euro al litro (servito 2,047), gasolio self service 1,845 euro al litro (servito 2,102), Gpl 0,829 euro al litro, metano 1,462 euro al kg e Gnl 1,296 euro al kg.

L'allarme del Codacons

Su questo scenario preoccupante è intervenuto anche il Codacons che avverte che il prezzo del diesel alla pompa ha già superato in alcuni impianti autostradali la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro in modalità servito. Un andamento pericoloso che potrebbe presto avere importanti conseguenze.

Torna la sterilizzazione delle accise?

Come aggiunge il Codacons, i rincari rischiano di avere pesanti ripercussioni sulle tasche degli italiani, aggravando la spesa per i rifornimenti e portando ad incrementi generalizzati dei listini al dettaglio per tutta la merce che viaggia su gomma. Sulle famiglie si andrebbero quindi a riversare tutte le conseguenze dei rincari dei carburanti. Non stupisce, quindi, che si torni a ipotizzare di un possibile intervento del Governo per riproporre lo strumento della sterilizzazione delle accise.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026