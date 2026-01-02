Non tutti i mali: 5 buone notizie auto per un felice 2026

Ok, il 2026 per gli automobilisti inizia con alcuni grattacapi di ordine economico, fiscale e altre notizie da bollino rosso, tuttavia il cielo dell'auto non è così cupo come ci vuole far credere l'articolo che hai letto stamattina (o che ti leggerai adesso).

Il 2026 si apre anche con parecchie notizie che meritano un sorriso (e magari, un test drive).

E così, dopo aver intervistato Cassandra ed esserci tappati le orecchie per non deprimerci, è il momento di fare il Tonino Guerra della situazione e sì, immaginarci che il 2026 profumi di ottimismo, che è il sale della vita.

Ecco 5 trend positivi da mettere sul tavolo prima di fare il pieno (o collegare la spina).

1. La benzina costa - davvero - un po’ meno

Una delle poche buone sorprese della Manovra 2026 riguarda le accise: l’aliquota sulla benzina verrà uniformata con quella del gasolio, che aveva storicamente goduto di un trattamento di favore.

Nel 2026 benzina un poco meno cara

Questo significa una leggera riduzione delle tasse sulla benzina, con un risparmio quantificabile in alcuni centesimi al litro per chi fa il pieno “verde”.

Certo, non è una rivoluzione, ma dopo anni di prezzi alle stelle, è comunque una boccata d’aria per molti automobilisti.

Almeno, teoricamente (ah già, si era detto di stare ottimisti).

2. Un’ondata di nuovi modelli

Il 2026 si prospetta ricchissimo di novità per chi ama guardare auto nuove in concessionaria.

Oltre alla carrellata di modelli introdotti dalla MotorBox Top 10, il calendario è davvero strapieno di debutti: citycar, crossover, elettriche, rinnovamenti a 360 gradi di modelli iconici promessi da brand globali.

Nuova Kia Seltos: ti piacerà

Non parliamo di un paio di auto, ma decine di modelli attesi durante i prossimi 12 mesi. Per noi, significa superlavoro. Per te, idem: il lavoro di informarti giorno dopo giorno.

3. Per le EV: più carica, più rapida, più dappertutto

L’elettrico continua la sua rivoluzione silenziosa.

Nel 2026 la rete di ricarica continua a crescere (Facebook/Free to X)

Sul territorio nazionale, la rete di ricarica pubblica è in costante espansione (tanti cantieri, facci caso) e di sempre più facile accesso (leggasi: carta di credito) rendendo le EV sempre più pratiche anche per i viaggi lunghi.

Senza contare che i Costruttori stanno lavorando su batterie con autonomie maggiori e ricariche più rapide, entrambi elementi che riducono l’ansia da “giro corto”.

Potenze di ricarica oltre ''quota 1.000'' (kW): quasi ci siamo

Nel 2026 caleranno anche i prezzi? Calma, calma: un regalino alla volta.

4. Fantascienza on board

Se il motore è la colonna sonora, nel 2026 il protagonista delle nuove auto è indubbiamente latecnologia di bordo.

Cockpit smart capaci di “capire” il conducente, infotainment con AI predittiva e ADAS potenziati diventano sempre più diffusi, non solo sui modelli premium.

Nuova Mercedes GLC e il suo ultramoderno MBUX Hyperscreen

Non è una questione di passione per i gadget tecnologici: è una questione di comfort e sicurezza, a vantaggi di tutti, anche degli automobilisti più ''analogici''. Ne vedremo delle belle...

5. Autovelox sotto controllo

Tra le novità più “amiche” per chi guida nel 2026 inseriamo infine il censimento obbligatorio degli autovelox voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Entro il 30 novembre 2025, tutti i dispositivi di rilevazione della velocità dovevano essere inseriti in una piattaforma nazionale con dati ufficiali su localizzazione, modello e conformità.

Nel 2026 un freno agli autovelox ''selvaggi''

Questo significa che gli autovelox non registrati non possono più multare legalmente. E che i verbali derivati da apparecchi non censiti sono potenzialmente annullabili, se contestati.

Non è affatto un invito a infrangere le regole (giammai!), tuttavia ben venga se il Codice della Strada si muove verso regole più chiare e meno trappole burocratiche.

Morale della favola

Insomma, il quadro per le quattro ruote non è tutto grigio: tra qualche risparmio alla pompa, lunghe autonomie elettriche, gadget hi-tech e montagne di novità in concessionaria, il materiale per guardare al 2026 con ottimismo non manca per niente.

C'è chi ce la mette tutta (istituzioni, associazioni e tante persone brutte e cattive, dài si scherza) per spegnere l'entusiasmo verso l'automobile. Noi ce la mettiamo tutta per riaccenderla, la fiamma.

Buon Anno a tutto gas!

