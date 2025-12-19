"La mia auto è viva?". Domande sceme a Google: la Top 10

Internet ci ha dato mappe, manuali, prove su strada e video tutorial per cambiare una frizione… guardando uno che non siamo noi.

Ma nel 2025, tra una recensione della nuova Grande Panda e il configuratore della SUV-coupé-di-segmento-ignoto, gli italiani hanno usato Google anche per porsi domande automobilistiche che sfidano la fisica, la logica e talvolta, ehm, la grammatica.

Ecco le 10 più strane, tutte col bollino “Made in Italy”. Accompagnate dalle risposte che Google non ha avuto il coraggio di dare (no, nemmeno con potenziamento AI).

Pronti, partenza... ''Google sai dirmi perché...?'' (allacciare le cinture).

''Google Google delle mie brame...''

1. ''Perché la macchina si chiama macchina''?

Risposta breve: perché “coso che va avanti a benzina” non suonava benissimo nei documenti ufficiali.

Risposta lunga: deriva dal greco mēkhanḗ. Ma tranquilli, non è previsto l’esame di etimologia al prossimo tagliando.

2. ''La mia auto è viva?''

Solo quando si accende la spia motore.

Per il resto no: non respira, non cresce e soprattutto non ti vuole bene, anche se la lavi ogni domenica.

L'auto ha un cuore: falso

3. ''Perché la macchina non parte?''

Domanda chiarissima, contesto zero.

Potrebbe essere la batteria, il motorino d’avviamento, la chiave… o semplicemente perché sei seduto lato passeggero.

4. ''Gesù che macchina guidava?''

Una risposta ufficiale non esiste, ma secondo una leggenda automobilistica molto diffusa: una Honda Accord.

Non perché fosse sponsorizzato, ma perché “non parlava mai della propria Accord”.

Gesù al volante della sua Honda Accord

5. ''C’è un animale nella mia macchina, posso guidare lo stesso?''

Dipende dall’animale.

Cane: sì

Gatto: forse

Cinghiale: no, ora guida lui

6. ''In che regione d’Italia è l’Autobahn?''

Subito dopo il Molise e prima della patente.

(Spoiler: non è in Italia, e no, non basta dirlo in tedesco per andarci).

7. ''Se metto più scarichi la macchina va più forte?''

Certo.

Soprattutto dal punto di vista psicologico e del vicino alle 7 del mattino. Dal punto di vista meccanico: zero cavalli, massimo rumore.

Più scarichi, uguale solo più cavalli-rumore

8. ''Le cabrio pesano di più perché hanno meno tetto?''

Sì, ed è uno dei misteri più belli dell’universo.

Meno tetto sopra, più rinforzi sotto, perché l’auto non ama piegarsi come una sdraio.

9. ''I gas di scarico spingono la macchina in avanti?''

Assolutamente sì.

Più o meno come quando soffi sulla pizza per raffreddarla, sperando che arrivi prima.

10. ''Perché tutte le auto non sono belle come le Ferrari?''

Perché se lo fossero, il lunedì mattina davanti alle scuole ci sarebbe un ingorgo di V12 rosse ferme in prima, con frizioni carboceramiche che piangono e proprietari in ritardo cronico.

E poi ogni parcheggio diventerebbe una performance d’ansia. E poi il traffico sarebbe ancora più immobile, ma molto più rumoroso, no?

Una Ferrari è preziosa proprio perché è rara

CONCLUSIONE (necessaria)

Queste domande sono reali. La speranza, è che almeno non siano state fatte mentre si guidava.

Google continuerà a rispondere con calma zen. Noi, nel dubbio, continuiamo a voler bene alle auto. Anche quando ci fanno perdere fiducia nel genere umano.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2025