Seguono Google Maps, ma il ponte è interrotto: tre morti

Tre persone sono morte in India precipitando con l'auto da un ponte in costruzione, su cui li avrebbe guidati il navigatore di Google Maps. I tre uomini stavano viaggiando tra Gurugram e Bareilly, in Uttar Pradesh, nel nord dell'India, per recarsi a un matrimonio. Lungo il percorso che stavano seguendo, il ponte che attraversava il fiume Ramganga, un affluente del Gange, era stato danneggiato da intense inondazioni ''mesi fa'', riporta la testata The Economic Times, e la ricostruzione era in corso. Sfortunatamente non c'erano transenne a impedire l'accesso alla strada interrotta, né segnaletica. E Google Maps non era aggiornato, riferiscono le fonti locali. La caduta da oltre 15 metri, non ha lasciato scampo.

VEDI ANCHE

Che i tre uomini stessero seguendo le indicazioni di Google Maps fino al momento dell'incidente sarebbe dimostrato dai registri dei telefoni cellulari, dicono i funzionari locali, ma le polemiche riguardano prima di tutto la gestione del tratto stradale: non percorribile eppure privo di barriere e segnaletica. L'incidente è avvenuto a tarda notte (la mancanza di illuminazione potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia), lasciando le vittime senza assistenza immediata. Solo la mattina successiva, i residenti di Khallpur hanno avvistato il veicolo sotto il ponte interrotto e allertato le autorità. Squadre di polizia di Faridpur e Dataganj si sono recate sul posto. Le vittime lavoravano come autisti per un'azienda di sicurezza e la loro esperienza fa apparire la vicenda ancora più amara.

Fonte: The Economic Times

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/11/2024