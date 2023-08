Conviene? Google Maps e la modalità "Eco", come attivarla e perché

Per andare dal classico punto A al solito punto B. Soprattutto, per raggiungere un ignoto punto X nel quale non siamo mai stati. Perché di metterci a studiare l'itinerario in anticipo, non ne abbiamo alcuna voglia. Per gran parte di noi, la soluzione più familiare ad ambedue i problemi si chiama Google Maps, un programmino troppo comodo per non interrogarlo anche quando il percorso, in fondo, già lo conosciamo. Maps per arrivare prima, Maps anche per arrivare con la coscienza ecologica pulita. Lo sapevi, vero, che da un paio d'anni esiste una sorta di funzione ''green'' che ti guida a destinazione nel modo più ecologico possibile? Se non lo sapevi, beh, ti sei perso qualcosa. Perché anche se il rispetto dell'ambiente è un tema che non ti appassiona, risparmiare carburante, siamo certi, fa piacere pure a te (non sei un masochista, vero?). Perché parliamo di Google Maps e di ''eco-friendly routing''? Perché ne parla pure Google. Il gigante tecnologico di Mountain View ha da poco pubblicato alcuni dati. A modo loro, interessanti.

Google Maps, ora anche app ''taglia-emissioni''

MISSIONE EMISSIONI Nel suo ultimo report ambientale, Google stima di aver risparmiato, grazie alla funzione Eco, un totale di 1,2 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. L'azienda si è posta l'obiettivo a lungo termine di dimezzare la cifra di emissioni del 2018 entro il 2030. Nel 2022, Google ha emesso più di 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica: significa che il target 2030 coincide con quota 6,8 milioni di tonnellate di CO2. Big G afferma che le emissioni totali neutralizzate (e di averlo fatto, dopotutto, in modo...indolore) equivalgono alle emissioni annuali di 250.000 auto alimentate da motori a combustione interna. Il calcolo si basa sui parametri della statunitense EPA (Environmental Protection Agency), i quali suggeriscono che l'autoveicolo passeggeri medio emette circa 4,6 tonnellate di CO2 all'anno. A contribuire a raggiungere un simile, virtuoso, traguardo, tutti quegli utenti Google Maps che scelgono di imboccare il percorso a minor impatto ambientale (ove disponibile), piuttosto che quello più veloce.

GREEN NAVIGATION Lo strumento di ''eco-routing'' è stato lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2021. Da allora, è stato via via implementato in Canada, Egitto e la pressoché totalità dei Paesi europei, Italia inclusa. I percorsi sono generati utilizzando tecniche di apprendimento automatico che identificano gli itinerari lungo i quali le auto consumano meno carburante (o meno energia elettrica, in caso di EV) riducendo così al minimo le emissioni. Alcuni criteri presi in considerazione dall'algorimo sono ad esempio, l'aggiramento di strade montuose o collinari, l'evitamento del traffico intenso, la preferenza per percorsi che consentano il più possibile di viaggiare a velocità costante.

DIMMI COSA GUIDI Da qualche tempo, la funzione Eco consente al conducente anche di specificare il tipo di veicolo col quale affronterà il percorso, individuando le quattro categorie diesel, benzina, ibrido o elettrico. L'app ottimizza quindi i calcoli di conseguenza, tenendo conto dei punti di forza del relativo gruppo propulsore. Ad esempio, ibridi ed elettrici sono più efficienti nella guida a bassa velocità, mentre i diesel restituiscono le performance di consumi ed emissioni alle velocità autostradali. Motore diverso, possibile percorso diverso.

Funzione ''Eco'' per risparmiare carburante, quindi emettere meno CO2

ISTRUZIONI PER L'USO Non conoscevi la funzione Eco e ora sei impaziente di sperimentarla? Evidentemente, non aggiorni l'app di Google Maps da un pezzo. Dopo aver provveduto a scaricare l'ultimo aggiornamento disponibile, lo strumento di selezione del percorso ecosostenibile dovrebbe attivarsi in modalità automatica. In caso contrario, fai così.

Tocca l' immagine del profilo e, dal menù ''Impostazioni'' , clicca su ''Impostazioni di navigazione'' ;

e, dal menù , clicca su ; Scorri fino a ''Opzioni percorso'' ;

; Per attivare (o disattivare) il percorso ecosostenibile, tocca '' Scegli percorsi a minor consumo di carburante'' , l'ultima voce dopo le classiche ''Evita autostrade'', ''Evita pedaggi'', ''Evita traghetti'';

, l'ultima voce dopo le classiche ''Evita autostrade'', ''Evita pedaggi'', ''Evita traghetti''; Per risultati ancora più accurati, tocca infine ''Tipo di motore''e seleziona la tipologia corrispondente.



IL SALVACONSUMI La prima volta che imposterai nuovamente una destinazione, sotto al chilometraggio e alla durata stimata del viaggio comparirà, accanto a una fogliolina verde, la quota percentuale di risparmio di carburante che conquisterai se seguirai il percorso suggerito. Non aspettarti miracoli: normalmente, il risparmio non oltrepassa il 15%. Dice il vero, Google? Beh, una controprova non ce l'avrai mai. Vale la pena, tuttavia, dargli una chance. Arriverai, probabilmente, un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Ma arriverai col serbatoio un pelo meno vuoto delle volte precedenti, i nervi un po' più rilassati e l'etichetta di automobilista ''amico dell'ambiente'' che oggi vale più del primo gradino del podio al Gran Premio di Monza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/08/2023