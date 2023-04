Se un'auto a benzina è ancor più "green" di un'ibrida. Il caso T-Roc

Che in generale l'ibrido tagli consumi ed emissioni, è un dato certo. Che un crossover a benzina, invece, inquini meno di un crossover ibrido, è in parte una sorpresa, in parte no. Sappiamo, infatti, che ad incidere sull'indice ecologico concorrono tanti fattori. Il peso del veicolo, la cubatura del motore, l'efficienza aerodinamica della carrozzeria. E poi, dell'ibrido esistono varie sfumature. Sarà per questo che dall'ultima tornata di test Green NCAP un modello termico come Volkswagen T-Roc strappa una votazione superiore all'edizione mild hybrid di Volvo XC40. Certo, fa un po' effetto, ma quando a parlare sono gli strumenti...

Volkswagen T-Roc benzina: più ''green'' di quanto immagini

ESAMI DI PRIMAVERA Sono in tutto sei le auto testate da Green NCAP, l'Ente gemello di Euro NCAP che misura l'indice ecosostenibile dei modelli di recente introduzione, nella seconda serie di test del 2023: Nissan Ariya, Renault Austral, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40, Ford Fiesta, infine anche il van a sette posti Hyundai Staria, che in Italia non viene importato.

Test Green NCAP 2023: sotto a chi tocca

NON FA NOTIZIA In graduatoria generale, non stupisce - per non dire che non fornisce particolari informazioni - la performance di Nissan Ariya, SUV 100% elettrico che conquista il punteggio massimo - cinque stelle -, ma che anche tra le elettriche si distingue comunque per un’elevata efficienza di ricarica. Tre stelle per Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 e per il suo avanzato sistema ibrido a 400 V, solo una stella infine per Hyundai Staria, il cui diesel da 2,2 litri restituisce scarsi risultati sia in materia di efficienza energetica, sia alla voce gas serra. E così arriviamo a noi.

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI evo2: prova superata

BENZINA ''VERDE'' Equipaggiata del moderno 1.5 TSI evo2, il quattro cilindri benzina turbocompresso a iniezione diretta da 1,5 litri fiore all'occhiello della tecnologia endotermica del Gruppo, Volkswagen T-Roc gestisce gli inquinanti nocivi in ​​modo particolarmente efficiente, tale da raggiungere una valutazione di 7,7 punti su 10: come sottolinea Green NCAP, trattasi del miglior Clean Air Index di sempre per un'auto con motore a combustione interna. Lusinghieri, per T-Roc 1.5 TSI evo2, anche l'Energy Efficency Index (4,4 su 10) e il Greenhouse Gas Index (emissioni gas serra), 2,8 su 10. In calce all'articolo, il report completo. Se volete farvi belli (farvi...verdi?) con gli amici.

VW 1.5 TSI evo2, un capolavoro di tecnologia endotermica

IL SORPASSO A ciascuna singola voce, per T-Roc risultati migliori rispetto dunque a quelli ottenuti da Volvo XC40 B3, la variante cioè spinta dal 2,0 litri benzina mild hybrid 48 volt: rispettivamente, Clean Air Index di 6,2, Energy Efficency Index di 4,0 e Greenhouse Gas Index di 2,3. Ambedue i modelli ricevono due stelle e mezzo, in realtà il rating complessivo di T-Roc è superiore: 49% contro 41%. Dai dati Green NCAP, l'impronta ecologica di T-Roc a benzina risulta migliore anche rispetto a quella lasciata da Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid, motore 3 cilindri benzina da 1,0 litri, a sua volta con assistenza mild hybrid 48 volt: anche Fiesta conquista due stelle e mezzo, ma un rating del 42%. Il confronto, tuttavia, in questo caso è meno significativo: Fiesta cesserà di essere prodotta dal prossimo giugno.

Volvo XC40 Mild Hybrid: bene, ma non benissimo

NON DI SOLE EV... “I lusinghieri risultati di Volkswagen T-Roc dimostrano che le emissioni inquinanti possono essere efficacemente ridotte al minimo anche nelle auto convenzionali'', dichiara Aleksandar Damyanov, direttore tecnico di Green NCAP. ''Nel complesso, le performance combinate di Nissan Ariya, Renault Austral e VW T-Roc costituiscono un esempio di progresso tecnologico a tutto campo che opera nell'interesse sia dei consumatori, sia dell'ambiente”. Quell'approccio multi-energia invocato da alcuni, ma osteggiato dall'Unione europea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/04/2023