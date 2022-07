Volkswagen 1.5 TSI evo2: il motore più efficiente debutta sulla T-Roc

LUNGA VITA AI MOTORI A COMBUSTIONE La rincorsa all’abbattimento delle emissioni inquinanti e a motori sempre più ecologici sta spostando l’opinione pubblica sull’elettrificazione, parziale o completa che sia, e la dead line del 2035 imposta dalla UE non ne è che il segno più tangibile. Ma, oggettivamente, non si può perdere di vista la realtà e oggi i motori benzina o diesel hanno ancora un rendimento eccezionale, soprattutto quelli di ultima generazione. Per esempio, Volkswagen ha annunciato l’arrivo dello sviluppo più recente dei suoi propulsori a benzina, cioè il 1.5 TSI evo2, che porta in dote un’efficienza mai raggiunta prima. Il motore più pulito della casa di Wolsburg sarà introdotto inizialmente sulla versione più recente del SUV compatto T-Roc e la sua variante a cielo aperto T-Roc Cabriolet, prima di trovare la strada a bordo di numerosi modelli del gruppo VW.

Motore Volkswagen 1.5 TSI evo2: potrà rispondere alle future normative antinquinamentoQUATTRO CILINDRI TURBO-BENZINA DA 150 A 272 CV Il motore turbo TSI evo2 è un quattro cilindri di 1,5 litri, che eroga una potenza di 150 CV, un valore identico al suo predecessore. Tuttavia, VW ha dichiarato che seguiranno ulteriori varianti, suggerendo diverse potenze. In versione plug-in hybrid, il 1.5 TSI evo2, in combinazione con motori elettrici, può erogare fino a 272 CV. Il motore è progettato anche per essere compatibile con i “carburanti alternativi”, facendo riferimento con ogni probabilità alla versione TGI alimentata a metano. VW non ha ancora specificato i valori di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante rispetto al precedente 1.5 TSI, tuttavia è certo che saranno elevati.

VEDI ANCHE

Motore Volkswagen 1.5 TSI evo2: si evolve per diminuire consumi ed emissioniHIGH TECH, LOW EMISSION A livello tecnico sono state apportate numerose modifiche, tra le quali sono degne di nota lo spostamento di catalizzatore a tre vie e filtro antiparticolato in un unico modulo di controllo delle emissioni più vicino al motore. Ciò riduce l'uso di metalli preziosi nella produzione e consente al quattro cilindri di essere conforme a standard sulle emissioni più severi in futuro, come l’Euro 7. Il sistema Active Cylinder Management è stato aggiornato con il nuovo ACTPlus, migliorando l'attivazione e la disattivazione dei due cilindri quando non è necessaria la piena potenza. Inoltre, il processo di combustione nella modalità a due cilindri è stato ottimizzato e ora può funzionare per periodi di tempo prolungati. Il motore a ciclo Miller utilizza lo stesso processo di combustione TSI-evo del suo predecessore, ma il raffreddamento della camera di combustione è stato migliorato. La sovralimentazione, infine, è affidata a un turbocompressore a geometri variabile VTG, un sistema di iniezione ad alta pressione e pistoni con condotti di raffreddamento integrati.

Motore Volkswagen 1.5 TSI evo2: esordio a bordo di T-Roc e T-Roc CabrioletIL NUOVO MOTORE VISTO DAL MANAGER Il membro del consiglio di amministrazione di VW responsabile dello sviluppo tecnico Thomas Ulbrich, ha dichiarato: “Il 1.5 TSI è un pilastro fondamentale della gamma di motori Volkswagen perché alimenta molti modelli in tutto il mondo, dalla T-Cross alla Passat Variant. Abbiamo continuamente migliorato il compatto quattro cilindri. Ora offre notevoli vantaggi in termini di consumo di carburante e una risposta molto dinamica”. Da ricordare che la famiglia di motori 1.5 TSI, nome in codice EA 211 esiste dal 2012, con la generazione evo che appare nel 2016 e la nuova evo2 che seguirà alla fine del 2022. Una gamma che a dieci anni dal debutto dell’originale è ancora in piena forma grazie alla continua evoluzione tecnologica cui è sottoposta. E Volkswagen costruisce oltre quattro milioni di questi motori all'anno in undici diversi stabilimenti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/07/2022