Motore termico o elettrico? Google Maps e i percorsi su misura

Dimmi dove devi andare, io ti indicherò la strada, dimmi anche che auto guidi, io ti indicherò la strada adatta proprio a te. Google Maps ha cambiato per sempre la navigazione, ma ora che la mobilità muove veloce in direzione elettrificazione, è Google Maps a doversi adattare. E allora: pianificazione del percorso in base alle caratteristiche del propulsore. Ovvero?

SEARCH ENGINE Riporta 9to5Google come l'ultimo aggiornamento beta di Google Maps - i cui dettagli non sono ancora del tutto noti - dovrebbe incorporare la possibilità, da parte degli utenti, di scegliere tra motore a benzina, diesel, elettrico e ibrido. Opzione che verrà quindi utilizzata dall'algoritmo per personalizzare le indicazioni stradali, al fine di massimizzazione il risparmio di carburante o di energia.

NO PEDAGGI Non è ancora chiaro come Google interpreterà questa funzione. Le ibride sono in genere più efficienti a velocità inferiori, quindi è possibile che l'aggiornamento indirizzerà i proprietari di ibride a evitare le autostrade. Al contrario, i veicoli benzina e diesel esprimono la loro efficienza chilometrica proprio a velocità costante: in caso di motore termico, Maps vedrà perciò di buon occhio anche le strade a pagamento.

RICARICA ON THE ROAD Per quanto riguarda i veicoli elettrici, è possibile che Google Maps preselezioni itinerari con stazioni di ricarica lungo il percorso. Funzione che per la verità è già prevista dai sistemi di navigazione della maggior parte delle auto elettriche. La nuova modalità ''engine oriented'' è attualmente in versione beta, ma un'implementazione su larga scala è pressoché certa, con buone probabilità già entro la fine dell'estate 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/07/2022