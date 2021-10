App per l'auto

Google Maps, l’ultimo aggiornamento (presto disponibile in Italia) risolve problemi di compatibilità con iOS 15 di Apple per iPhone

Nonostante tutti gli sforzi e le energie messe in campo, Mappe di Apple continua a rimanere un passo indietro rispetto a Google Maps, in termini di praticità d’uso, semplicità, ma soprattutto di popolarità. Molti possessori di iPhone, sia che si muovano a piedi o in macchina, preferiscono utilizzare Google Maps (o magari Waze, che è sempre proprietà di Google) invece di Mappe di Apple.

Google Maps e iOS15: problemi di compatibilità

POCHE NOVITÀ... Apple ha pubblicato in questi giorni iOS 15, il nuovo sistema operativo per iPhone: non ancora disponibile in maniera massiva, è comunque possibile scaricarlo e installarlo dalle impostazioni di aggiornamento del telefono. Per quanto riguarda Apple CarPlay (qui la nostra guida completa), le novità di iOS 15 sono poche e praticamente irrilevanti, mentre la app Mappe di Apple ha aggiunto una nuova modalità di navigazione in 3D.

... PARECCHI PROBLEMI Sembrano di più i problemi che affliggono gli utenti che hanno già fatto l’aggiornamento a iOS 15 (a prescindere dal modello di iPhone), in particolare quando salgono in macchina e collegano il telefono alla vettura e lanciano Google Maps o Waze: sono numerose le segnalazioni di GPS “freezato” e blocchi improvvisi della app di navigazione. Per la cronaca, io utilizzo Waze su Apple CarPlay, con l’ultima versione di iOS 15, e tutto è sempre filato liscio (incrociando le dita!).

NON È L’UNICO Intendiamoci: con sistemi così complessi e articolati, e distribuiti su un numero così grande di dispositivi, qualche problema si verifica sempre. Anche gli aggiornamenti più consistenti di Android non sono mai del tutto scevri da problemi, come sanno bene i suoi tanti utilizzatori. Molti lamentano problemi di gestione dell’audio con Waze, per esempio, sempre su Apple CarPlay, dal blocco della regolazione del volume all’impossibilità di riprodurre musica mentre la app è in funzione.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE Ecco perché, in generale, tenere aggiornate le app del proprio smartphone è una buona pratica: gli update pubblicati a ritmo costante dagli sviluppatori servono - tra le tante cose - a mettere una pezza a problemi di compatibilità. Come nel caso di Google Maps e CarPlay: la versione 5.80 della app di navigazione dovrebbe eliminare molti, se non tutti, i problemi citati poco sopra. Al momento di scrivere questa release non è ancora disponibile in Italia, ma dovrebbe esserlo a breve.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/10/2021