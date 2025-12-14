La cinese... torinese. Changan Deepal S07, cominciamo bene

Ebbene sì, c’è un nuovo nome pronto a farsi strada nel panorama europeo dell’auto (elettrica) e no, non è uno di quei marchi “mordi e fuggi”.

Con sede nella megalopoli Chongqing (32 milioni di abitanti, cosa vuoi che sia laggiù), Changan è uno dei colossi dell’automotive cinese, con oltre 160 anni di tradizione industriale alle spalle e una strategia molto chiara per il Vecchio Continente: essere in Europa, per l’Europa.

Changan, cuore cinese, stile torinese

Non è uno slogan vuoto. Lo sapevi che da oltre vent’anni il brand ha preso residenza anche a Torino (oltre che in UK, Germania, Giappone e Stati Uniti), dove dal 2003 ha sede il Changan Design Center Europe, cuore pulsante dello stile e della progettazione dei modelli destinati ai nostri mercati? (noi non lo sapevamo).

L’Italia, in questo quadro, non è quindi una semplice tappa commerciale ma un vero snodo strategico. Qui nascono le linee, qui si studiano le proporzioni, qui si calibra il gusto europeo.

Ed è proprio dal polo di Rivoli, che prende forma Deepal S07, uno dei due SUV elettrici (l'altro è Deepal S05) con cui Changan intende penetrare il mercato italiano dal 2026 (la rete commerciale è in via di costruzione).

Changan Deepal S07 e S05

Dei due, Deepal S07 è il prodotto che punta dritto al segmento medio-alto. Quello dove design, tecnologia e piacere di guida devono convivere senza compromessi.

Più facile a dirsi. Il risultato? A prima vista, proprio niente male, nel suo genere. Due righe di presentazione, più altre due di quicktest drive.

Deepal S07: design europeo, anima globale

Al primo sguardo, Changan Deepal S07 fa gran scena (vedi anche gallery). Metro alla mano, abbiamo un SUV coupé elettrico lungo 4,75 metri, largo 1,93 e alto 1,63, con proporzioni solide ma una silhouette filante che evita l’effetto “mattone” tipico di molti e-SUV.

Le superfici sono pulite, i volumi ben bilanciati, i dettagli luminosi – dai sottili proiettori anteriori alla fascia LED posteriore a tutta larghezza – costruiscono una firma visiva riconoscibile e decisamente premium.

Changan Deepal S07, 4 metri e 75 di design ''made in Italy''

Non a caso, proprio il design esterno è valso alla S07 il Turin Automotive Design Award 2025 – Best Exterior Design, un riconoscimento che pesa, soprattutto perché arriva nel tempio europeo dello stile automobilistico.

Maniglie a filo, aerodinamica curata, spoiler posteriore discreto: tutto contribuisce a un coefficiente estetico moderno ma non urlato, molto “continentale”.

Interni hi-tech, ma senza freddezza

Dentro, l’atmosfera cambia registro ma non filosofia. Deepal S07 punta su un ambiente raffinato, quasi ispirato allo yachting, con materiali curati e una sensazione di spazio notevole.

Il protagonista è il grande display centrale da 15,6 pollici, montato su una plancia minimalista e, dettaglio non banale, orientabile verso il guidatore o il passeggero.

Changan Deepal S07, l'abitacolo è minimal, ma spaziosissimo

Il sistema infotainment gira su chipset Qualcomm Snapdragon 8155, sinonimo di fluidità e rapidità, ed è (ovviamente) compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

A completare il quadro un pratico AR-HUD, (Head-up Display a Realtà Aumentata) che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo, riducendo le distrazioni.

Lo spazio, dicevamo, è un altro dei suoi punti forti: 510 litri di bagagliaio, che diventano 1.385 abbattendo i sedili, più un ragguardevole frunk anteriore da 125 litri. Il maxi tetto panoramico da 1,9 mq fa il resto, inondando l’abitacolo di luce e aumentando la sensazione di ariosità. Terapeutico.

Sopra la testa, un vetro panoramico da quasi 2 mq

Specifiche tecniche

Il powertrain non ha onestamente nulla di straordinario: un motore da 218 CV, una batteria da 80 kWh circa, un indice di autonomia che avvicina i 500 km e una velocità di ricarica nella media. Riassumiamo il tutto in una scheda tecnica.

Changan Deepal S07 Lungh. / Largh. / Alt. 4.750 / 1.930 / 1.625 mm Passo 2.900 mm Motore elettrico singolo posteriore Potenza 160 kW (218 CV) Coppia 320 Nm 0–100 km/h 7,9 secondi Velocità massima 180 km/h Batteria 79,97 kWh (ioni di litio ternaria) Autonomia WLTP 475 km Consumo WLTP 18,6 kWh/100 km Ricarica AC 11 kW Ricarica DC (30–80%) 35 minuti Capacità di traino 1.500 kg

Al volante: comfort prima di tutto

Il primo, rapido, contatto su strada restituisce l'idea di un SUV pensato per piacere, senza affaticare.

L’erogazione è fluida, progressiva, con uno 0-100 km/h in 7,9 secondi che non impressiona sulla carta, ma risulta più che adeguato nell’uso reale.

La taratura di sospensioni e sterzo è chiaramente orientata al comfort, forse con quel minimo di precisione in più che rivela il lavoro fatto sul mercato europeo.

Changan Deepal S07 è un SUV ''comfort'', non sportivo

Deepal S07 non cerca la sportività, bensì una guida rilassata, silenziosa e sicura, supportata da un pacchetto ADAS di Livello 2 completo: cruise adattivo, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza e riconoscimento dei segnali.

Il tutto lavora in modo ''abbastanza'' discreto, senza invadenza.

Prezzo e posizionamento

Ed eccoci al punto chiave. Changan Deepal S07 sarà ordinabile in Italia dai primi mesi del 2026, con prezzi a partire da 44.990 euro.

Una cifra che la colloca nel cuore del segmento D elettrico, ma con una dotazione tecnologica e di comfort già molto ricca di serie.

Changan Deepal S07 da 45.000 euro

A rafforzare la proposta arrivano anche le garanzie: 7 anni o 160.000 km sul veicolo e 8 anni o 200.000 km sulla batteria. Un bel valore aggiunto.

Avversarie? Citeremmo Skoda Enyaq, BYD Sealion 7 e il benchmarkTesla Model Y.

Verdetto preliminare

Insieme al fratellino Deepal S05, la più grande Deepal S07 è il biglietto da visita con cui Changan si presenta all’Europa che conta.

Un SUV elettrico concreto, ben disegnato, tecnologico quanto basta e, soprattutto, pensato davvero con la testa (e la matita) europea.

Il primo contatto, in definitiva, lascia la sensazione di un prodotto maturo, pronto a giocarsela ad armi pari. E non è poco, per un nome che fino a ieri non conoscevamo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2025