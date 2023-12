GWM Wey 03: il SUV plug-in hybrid da 136 km elettrici...reali! Ecco come va

Great Wall Motors, che adesso si farà conoscere come GWM, ci riprova. Dopo il primo e sobrio arrivo in Italia (ve li ricorderete i pick-up bianchi che spopolavano soprattutto nel nord-est) il gruppo cinese tenta una nuova offensiva di mercato. Questa volta, però, è l'elettrificazione a offrire lo spunto per inserirsi in Europa. D'altronde la continua ricerca delle ''zero emissioni'' sta suggerendo con grande insistenza a tanti marchi di Pechino (qui un approfondimento sulla questione) di arrivare dalle nostre parti e giocarsi le proprie carte quasi alle pari anche con chi da oltre 100 anni sviluppa, progetta e costruisce automobili. Dunque GWM di cui sebbene non sia ancora totalmente certa la commercializzazione in Italia (hanno riferito di un'ipotesi a inizio 2024, ma per ora manca il partner commerciale per l'importazione e la distribuzione), ha già una proposta di prodotto interessante con la WEY 03 come principale strumento di comunicazione. Un SUV (ovviamente) di segmento C, ibrido plug-in (con 136 km di autonomia a basse emissioni), ipoteticamente offerto a un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 47.500 euro. L'abbiamo provata in anteprima.

GWM Wey 03 è il nuovo SUV Great Wall Motors

La GWM Wey 03 era precedentemente nota come Coffee 02 (la creatività sul nome avrete capito essere discutibile) si presenta come un'elegante SUV con aspirazioni premium (qualunque cosa voglia ormai dire...). Le sue proporzioni corrispondono a una lunghezza di 4,67 metri, una larghezza di 2,74 metri e un'altezza di 1,73 metri, con un passo di 2,74 metri. Le superfici appaiono molto morbide, con volumi proporzionati e una coda che richiama leggermente una linea sportiva. Niente di indimenticabile anzi, senza nasconderlo, i designer del marchio hanno decisamente preso come riferimento altri modelli di pari segmento europei. Guardatelo di lato e ricorderete una Maserati Grecale. I gruppi ottici anteriori e posteriori sono con tecnologia full LED di nuova generazione e nel complesso l'aspetto risulta realmente gradevole e appagante alla vista. Un grande balzo in avanti.

GWM Wey 03, gli interni sono molto tecnologici

L'abitacolo offre ampio spazio per il conducente e i passeggeri, sebbene a discapito della capacità del bagagliaio, che varia dai 352 litri nella configurazione a cinque posti ai 1.289 litri con schienali posteriori reclinati e carico fino al tetto. A onor del vero, lo sport utility sfida i pregiudizi sulla qualità dei prodotti cinesi del passato, superando le aspettative con materiali e finiture interne di alta qualità. L'abitacolo presenta rivestimenti in tessuto o Alcantara, la plancia è dotata addirittura di tre schermi, oltre a un head-up display sul parabrezza. Un cruscotto digitale e configurabile da 9,2 pollici, uno schermo centrale da 14,6 pollici per gestire il sistema infotelematico e un terzo da 9 pollici dedicato alla climatizzazione. Sotto un tunnel flottante ci sono vani portaoggetti e prese USB. L'ergonomia di utilizzo dello schermo del clima è francamente rivedibile perché i controlli fisici restano, anche di fronte all'ondata digitale, la miglior soluzioni applicabile.

GWM Wey 03: l'autonomia a zero emissioni è di 136 km

GWM con WEY 03 vuole lanciare la sua offensiva nel più dinamico e brillante segmento di mercato europeo. Dunque l'impegno non si è limitato al solo aspetto ma ha riguardato anche la componente tecnica. Ecco quindi che la variante ibrida plug-in (l'unica disponibile) presenta due livelli di potenza derivanti da un quattro cilindri turbo benzina da 2 litri, che eroga 204 CV, sviluppato e costruito internamente da GWM. Il motore si combina con una unità elettrica da 120 kW nella versione a trazione anteriore, generando una potenza di sistema di 270 kW (367 CV), o con due motori elettrici da 120 e 135 kW nella configurazione AWD a trazione integrale ''intelligente'', ottenendo una potenza di sistema di 325 kW (442 CV) e oltre 600 Nm di coppia. Nel ciclo Wltp, il consumo medio dichiarato è di soli 0,5 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 15 g/km. Molto interessante l'autonomia a zero emissioni: fino a 124 km per la versione 2WD e fino a 136 km per la AWD. Infine, la batteria da 34 kWh, prodotta anch'essa internamente dalla consociata Svolt, offre tempi di ricarica competitivi: 3 ore e 20 minuti a corrente alternata da 11 kW o 38 minuti in corrente continua a 50 kW.

GWM Wey 03: la potenza può spingersi oltre i 400 CV

La WEY 03 è un'automobile ben costruita, che ben si presenta e che ben si guida. A differenza di altre proposte connazionali a GWM, il lavoro svolto su tecnica e messa a punto meccanica è discretamente riuscito. Certo, non aspettatevi la fluidità di un sei cilindri in linea o la comunicatività di uno sterzo tedesco o italiano, ma nel panorama di una vettura pensata per una diffusione di massa, il risultato è più che apprezzabile. Nei pochi (circa 100) chilometri percorsi durante l'anteprima, l'auto mi ha mostrato un bell'equilibrio: comoda, poco impegnativa, tecnologica, brillante. Fin troppo, forse. Considerando gli oltre 600 Nm di coppia, l'accelerazione è davvero esplosiva e bisogna fare attenzione poiché tra l'azione di premere il pedale del gas e l'effettiva risposta passa mezzo secondo. Un ''lag'' imputabile probabilmente al cambio a 9 rapporti, un po' lento nella risposta e che trovo essere l'elemento più debole dell'intera struttura. Funziona adeguatamente in termini assoluti, ma nello specifico, quando si ricerca la prestazione (sempre da contestualizzare nell'effetività utilità del veicolo) perde molta brillantezza e va in affanno. Sicuramente eccezionale, invece, l'autonomia elettrica: siamo su valori da riferimento del segmento. I 136 km sembrano realmente percorribili a zero emissioni. Molto bene, perché con una riserva di elettricità sufficiente a coprire così tanti chilometri, sfruttandoli durante la marcia ibrida si riescono a ottenere (in teoria) valori medi di consumi piuttosto interessanti. La suite di aiuti alla guida è molto ricca e comprende anche le telecamere perimetrali. Peccato che, inserendo l'indicatore di direzione, compaiono le immagini che sostituiscono le indicazioni del navigatore sullo schermo principale. Non ha molto senso, perché, soprattutto in rotatoria, si rischia di perdere l'orientamento.

GWM Wey 03: il prezzo dovrebbe essere di circa 47.500 euro

Su tempi e modi di arrivo in Italia, siamo ancora nel campo delle ipotesi. GWM ha assicurato che le auto arriveranno nel nostro Paese entro i primi sei mesi del 2024. La strategia commerciale, tuttativa, non è stata ancora totalmente costruita, visto che manca ancora il partner per importare e distribuire i veicoli, di fatto, un tassello fondamentale per proseguire la strategia di diffusione dei prodotti in Europa. Attualmente GWM è presente con i marchi WEY e ORA solo in Germania, Svezia e UK ma le ambizioni sono di raggiungere almeno altri otto paesi nel Continente. La componente commerciale resta, appunto, il principale scoglio. A ogni modo, WEY 03, quando arriverà, sarà proposta in due allestimenti: Premium e Luxury, sia con trazione anteriore sia con trazione integrale. Per quanto riguarda il prezzo, abbiamo qualche generica indicazione di una cifra compresa tra i 45 mila e i 50 mila euro. A una domanda specifica durante la conferenza stampa di presentazione, il responsabile marketing di GWM ha risposto con ''do the maths and you'll see'' (fate voi i conti). Forse 47.500 euro? Ne sapremo di più tra qualche mese.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 01/12/2023