GWM, è giunta l'Ora: 5 in punto. Ed è un SUV. Ecco la prova

GWM, acronimo di Great Wall Motor, arriva ufficialmente sul mercato italiano con l’intento di portare almeno sette modelli entro il 2027, di cui cinque entro il 2026.

La prima GWM disponibile in Italia dalla metà del prossimo anni sarà Ora 5 SUV, novità sullo stand GWM del Guangzhou International Automotive Exhibition 2025, il salone dell’auto che si è appena chiuso a Canton.

Ora 5 è il SUV più urbano di tutti quelli di GWM, ho potuto toccare con mano e provare il nuovo SUV cinese, e mi sono fatto una idea della qualità dei prodotti GWM in arrivo in Italia. Ora 5 SUV arriva insieme alla sua versione hatchback, ma nel 2027 si aggiungerà alla famiglia Ora 5 anche una versione station wagon.

Al volante di Ora 5 SUV nello stabilimento GWM di Xushui

Great Wall Motor credo che sia il primo, o uno dei primi, produttori cinesi di auto arrivato sul mercato italiano con i suoi pick up, grazie all’iniziativa di un importatore. Da quando Jianjun Wei ha rilevato GWM negli anni 90, però, il piccolo produttore di pick up è diventato il primo produttore di pick up cinese e ha allargato la produzione a famiglie di SUV, urbani e offroad.

Se GWM ha la necessità di distinguersi tra tutti i brand cinesi che sono arrivati e che stanno arrivando sul mercato italiano e farsi conoscere non soltanto come produttore di pickup, Ora 5 SUV è il modello giusto.

Innanzitutto per il suo stile che non fatica a distinguersi in una pletora di SUV cinesi (e non) molto simili tra loro. Nella folla di SUV puntuti e ispirati a Star Wars, Ora 5 SUV si presenta con forme morbide e grandi fari tondi.

GWM Ora 5 SUV, luci tonde e cerchi da 18''

Ispirata alla Porsche? No, alla natura

Forme ispirate dalla natura, sottolinea il Chief Designer Officer di GWM, l’inglese Andrew Dyson, con un passato in Volkswagen, Chrysler e Opel. Le luci tonde, che ricordano quelle della Porsche 911, sono ispirate da elementi naturali, come il sole al tramonto, sostiene Dyson, ma qualsiasi sia l’ispirazione sono un notevole tratto distintivo insieme alle forme morbide e arrotondate di tutta la carrozzeria.

Forme morbide che, in coda, non vengono interrotte nemmeno dalle luci, in parte posizionate nel paraurti e in parte in una fascia luminosa annegata nel lunotto. Sì, GWM Ora 5 SUV ha tutto quanto necessario per farsi notare, ha uno stile molto personale e inusuale che, come tutte le forme originali, può piacere o non piacere, ma credo che il suo aspetto friendly e non aggressivo non abbia nulla per non piacere.

Ora 5 di GWM sottolinea il suo essere stylish con una gamma di colori da indossare, da quelli eleganti come il verde e il blu metallizzati, a quelli più estrosi, come il malva chiaro e il verdino, a un grigio medio opaco più sportivo, ma la gamma di colori che saranno disponibili in Italia non è ancora stata definita.

GWM Ora 5 SUV, le luci sono nel lunotto

Credo, poi, che non possa non piacere lo stile dell’interno. Anche l’abitacolo ha linee morbide nella fascia che corre da parte a parte sulla plancia. Un interno rilassante, dallo stile pulito ed elegante, ma anche funzionale oltre che rassicurante, con appoggio con carica wireless per lo smartphone e un grande vano sotto al tunnel centrale per appoggiare, per esempio, una borsa.

Al centro un grande display da 15,6” per l’infotainment gestito dalla terza generazione del sistema Coffee OS di GWM, che può contare su un processore a 4 nm per reazioni rapide al tocco, e una piccola plancia di comandi fisici al di sotto.

Purtroppo, almeno nella versione cinese di GWM Ora 5 SUV, con queste levette non è possibile regolare la temperatura del climatizzatore, funzione soltanto digitale relegata ai comandi touch dello schermo centrale. Per gli strumenti c’è un cruscottino da 10,25” sempre ben visibile dietro al volante.

In 447 centimetri di lunghezza massima, il SUV urbano di GWM offre un abitacolo rassicurante e spazioso, sia ai posti anteriori, sia per quelli posteriori, grazie al passo di 272 centimetri, e con un buon volume per caricare bagagli.

GWM Ora 5 SUV, l'interno

In Cina Ora 5 SUV è costruita su una piattaforma flessibile che le consente di proporsi termica, elettrificata e 100% elettrica. E la stessa scelta potrebbe essere disponibile anche in Italia.

Alla base delle versioni termiche cinesi c’è un motore a benzina quattro cilindri 1.5 turbo a ciclo Miller, abbinato a un cambio DCT a 7 marce nel caso della versione ICE e a un cambio DHT dual motor a due marce nel caso della versione full hybrid HEV. A dare energia al motore da 150 kW della versione BEV c’è una batteria blade LFP.

Ho avuto occasione di sedermi al volante di Ora 5 SUV per un brevissimo assaggio sul proving ground dello stabilimento GWM di Xushui, l’impianto produttivo principale della casa cinese, vicino al suo headquarter e centro R&D di Baoding, vicino a Pechino, nel nord del Paese.

GWM Ora 5 SUV, il test drive

Una guida panoramica

Al volante di GWM Ora 5 SUV, trovo facilmente una corretta e piacevole posizione di guida e le forme morbide, e non puntute, della carrozzeria consentono di ottenere grandi superfici vetrate per un abitacolo luminoso e una buona visibilità in tutte le direzioni. Soltanto il lunotto, avendo le luci alla base, è piccolo, ma non mi disturba più di tanto e nasconde il vantaggio di un bagagliaio piuttosto alto.

I materiali che trovo in abitacolo sono di buona qualità, alla vista e al tatto, direi superiori alla media della categoria di SUV urbani di media grandezza in cui Ora 5 SUV andrà a competere. Anche i materiali, oltre allo stile, offrono una sensazione rassicurante. Come rassicurante sarà la garanzia offerta in Italia per Ora 5 SUV che, se seguirà l’esempio degli altri Paesi europei in cui è già commercializzata GWM, offrirà una copertura di 5 anni con chilometraggio illimitato.

La prova è davvero un piccolo assaggio su un percorso delimitato da birilli dove riesco a provare soprattutto l’handling di Ora 5 SUV. Provo la versione cinese, mi convince soprattutto lo sterzo, piuttosto preciso e veloce, ben direzionale sui cerchi da 18 pollici, anche se l’assetto pensato per il mercato cinese non ne mette in risalto le qualità. Ma è una impostazione sana di telaio e credo che un fine tuning di ammortizzatori e barre antirollio possa portare a un ottimo risultato.

GWM Ora 5 SUV, volante e strumentazione

Vediamoci di nuovo!

Al volante della versione full hybrid trovo un powertrain brillante, silenzioso e fluido quando non lo strapazzo, che fa il paio con una scocca ben isolata da rumori e vibrazioni. Peccato non poter mettere alla prova il sistema di guida assistita Coffee Pilot Ultra con Lidar e 26 sensori di precisione.

Un video presentato al Guangzhou Internation Automobile Exhibition 2025 ha mostrato capacità del sistema di potersela cavare anche nelle più strette e caotiche strade cinesi, che nulla hanno da invidiare in quanto a caos ai vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Giusto una curiosità, poiché in Europa le Ora 5 sembra non saranno equipaggiate del sensore Lidar.

Ho una ottima impressione da GWM e da Ora 5 SUV, per una prova più approfondita dovrò aspettare la primavera del prossimo anno.

Pubblicato da M.A. Corniche, 14/12/2025