Great Wall Motor S2000 GL: dove ti ho già vista?

Già il nome del marchio ha la sua imponenza – Great Wall, la Grande Muraglia – e la prima moto non vuole essere da meno. GWM infatti è pronta a lanciare la S2000 GL, un'ammiraglia con motore boxer a 8 cilindri da 2.000 cc di cilindrata. Beh, dimensioni, forme e caratteristiche tecniche ricordano tanto una moto nota ai più...

RILANCIO Non bastassero silhouette e motore boxer a scimmiottare la Honda Gold Wing, la S2000 GL si è... ingarellata anche a livello del cambio con l'ammiraglia giapponese: al DCT a 7 rapporti, infatti, rilancia con un doppia frizione a 8 marce. Insomma, ditemi se non è una gara a chi ce l'ha più grossa (la moto, si intende). Telaio in alluminio pressofuso e forcella con doppio braccio oscillante sembrano anch'essi richiamare la filosofia della ciclistica Honda...

La Souo S2000 GL di GWM

COME UN'AUTO La maxi di GWM sfodera una grande dotazione, al passo con le dimensioni: schermo TFT a colori, parabrezza regolabile elettronicamente, manopole e sedili riscaldabili, freno di stazionamento elettronico e impianto stereo di serie, mentre l'infotainment prevede riconoscimento vocale, connettività 4G e sistema di monitoraggio dell'angolo cieco.

ALLA FRONTIERA La S2000 GL sarà commercializzata col marchio Souo, inizialmente in Cina, poi chissà... Dovesse arrivare nel nostro paese giocherà una partita fondamentale il prezzo: per una Honda Gold Wing servono 38.190 euro ma non mi stupirei troppo se la moto di Great Wall Motor riuscisse a mantenersi intorno a quota 20.000 euro.